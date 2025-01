Domani 14 gennaio scuole chiuse per neve e maltempo: aggiornamenti sui comuni interessati

Il maltempo continua a colpire duramente il sud Italia, e anche per martedì 14 gennaio 2025 molte scuole resteranno chiuse in diversi comuni, in particolare tra Campania e Basilicata, con effetti anche in alcune zone della Puglia. Pioggia, temporali, e neve abbondante, che ha interessato anche le zone collinari, hanno portato numerosi sindaci a emettere ordinanze urgenti per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nei rispettivi territori. L’elenco dei comuni interessati è in continuo aggiornamento.

Scuole chiuse in Basilicata il 14 gennaio

La situazione è particolarmente critica in molte aree della Basilicata, soprattutto in provincia di Potenza, dove anche martedì le scuole rimarranno chiuse. Già dalla giornata di ieri, diversi sindaci hanno ordinato la sospensione delle lezioni, e altri si sono aggiunti nelle ultime ore. A causa delle difficili condizioni meteo, tra cui una forte nevicata, i comuni che hanno disposto la chiusura per domani sono:

Potenza (compresa l’ Università ),

(compresa l’ ), Anzi ,

, Bella ,

, Castelmezzano ,

, Castelsaraceno ,

, Castronuovo di Sant’Andrea ,

, Chiaromonte ,

, Gallicchio ,

, Latronico ,

, Pescopagano ,

, Pietrapertosa ,

, Pignola ,

, Rapone ,

, San Chirico Nuovo ,

, San Fele ,

, Terranova di Pollino ,

, Marsicovetere, Villa d’Agri, Barricelle.

Elenco delle scuole chiuse in Campania

Anche in Campania il maltempo non dà tregua, con numerosi istituti scolastici che resteranno chiusi. La provincia di Avellino è tra le più colpite, e l’elenco dei comuni che hanno disposto la sospensione delle lezioni è in continuo aggiornamento. Tra i comuni che hanno già emesso ordinanze di chiusura ci sono:

Avigliano ,

, Guardia Lombardi ,

, Aquilonia ,

, Avella ,

, Caggiano ,

, Laviano.

Si prevede che altri comuni potrebbero aggiungersi nelle prossime ore, a seconda dell’evoluzione del maltempo.

In Puglia, scuole chiuse per neve

Anche la Puglia risente degli effetti del maltempo, con alcune scuole chiuse nella provincia di Foggia. La neve e le difficili condizioni atmosferiche hanno spinto i sindaci a sospendere le attività scolastiche. Tra i comuni interessati figurano:

Monteleone di Puglia ,

, Monte Sant’Angelo ,

, Alberona ,

, San Marco La Catola ,

, Castelluccio Valmaggiore.

L’elenco potrebbe essere aggiornato man mano che la situazione evolverà, quindi è consigliabile monitorare eventuali comunicazioni ufficiali.

L’allerta meteo per il maltempo rimane alta in queste regioni, con piogge intense e venti forti che continueranno a compromettere la sicurezza nelle zone collinari e montane. I sindaci stanno adottando misure preventive per tutelare la sicurezza della popolazione e degli studenti.