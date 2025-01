Kyrgios eliminato subito agli Australian Open, scoppiano parolacce: il commentatore si scusa

Gli Australian Open 2025 si sono rivelati un incubo per Nick Kyrgios, con il tennista australiano che ha subito una cocente sconfitta al primo turno contro il britannico Jacob Fearnley. Kyrgios, una delle figure più polarizzanti del tennis mondiale, ha perso 7-6 6-3 7-6, non riuscendo a superare un avversario che ha avuto la meglio, nonostante qualche sprazzo di talento da parte dell’australiano.

La partita e il problema fisico di Kyrgios: il dolore all’addome compromette il suo gioco

Fin dal primo set, Nick Kyrgios ha mostrato segni di difficoltà fisica, toccandosi ripetutamente l’addome, indicando un chiaro problema muscolare che ha influenzato negativamente il suo gioco, soprattutto al servizio. Nonostante la sua esperienza e le doti naturali, l’addome dolorante ha reso difficile per Kyrgios dare il massimo. Durante il tie-break del primo set, la situazione è diventata più critica e Kyrgios ha perso il set, reagendo con una serie di imprecazioni rivolte al suo team, espresse ad alta voce e chiaramente udibili grazie ai microfoni.

“Continua a servire c**o, ok? Ora sono qui, potrei continuare a servire.”* Le parole di Kyrgios sono state facilmente captate dalle telecamere e dai microfoni, creando una situazione imbarazzante per il tennista, anche per il suo linguaggio.

Il linguaggio scurrile di Kyrgios e le scuse del telecronista

Il linguaggio esplicito di Kyrgios non è passato inosservato ai telecronisti di Eurosport, che hanno prontamente commentato la situazione. Il telecronista Mikey Perera, rendendosi conto della volgarità del linguaggio usato, ha subito chiesto scusa agli spettatori: “Kyrgios sta iniziando a caricare di nuovo. Continuerò a scusarmi con tutti voi perché potrebbe arrivare il suo linguaggio scurrile. Kyrgios si sta solo sfogando con il suo staff”. Nonostante le scuse, il comportamento di Kyrgios non è stato esente da critiche, con Perera e il commentatore Barry Cowan che si sono interrogati su come mai l’arbitro di sedia non avesse ammonito l’australiano per il linguaggio inappropriato.

Questi episodi sono ormai consueti per Nick Kyrgios, noto non solo per il suo indiscutibile talento tennistico, ma anche per il suo carattere e le sue provocazioni sul campo. Molti appassionati di tennis, e non solo, sono abituati a vedere il giocatore australiano più volte sotto i riflettori per il suo comportamento, che a volte sfocia in una condotta discutibile.

Kyrgios vs Fearnley: la sfida tra esperti e emergenti

Nel frattempo, la partita contro Jacob Fearnley ha mostrato un chiaro divario tra i due giocatori, sebbene il punteggio finale possa sembrare equilibrato. Fearnley, al suo debutto agli Australian Open, ha saputo sfruttare al meglio le debolezze di Kyrgios, non lasciando spazio a un possibile recupero. Nonostante il dolore, Kyrgios ha cercato di restare concentrato e di non cedere alla frustrazione, ma è stato evidente che la sua condizione fisica non gli ha permesso di esprimere al meglio il suo gioco.

Kyrgios, famoso per i suoi alti e bassi, ha provato a trovare una strategia per rimanere concentrato sulla partita, anche eliminando il suo profilo Instagram. In un’intervista, aveva dichiarato che la decisione era stata presa per ridurre le distrazioni e mantenere la concentrazione sugli Australian Open: “L’ho deciso dopo il sorteggio. Ricevo un sacco di messaggi e ho fatto questo per cercare di rimanere il più possibile concentrato.”

Tuttavia, la sua preparazione mentale e la gestione della tensione non sono riuscite a fermare l’ascesa di Fearnley, che ha chiuso la partita con il punteggio di 7-6 6-3 7-6, una vittoria che per molti è stata una sorpresa, considerando la sua posizione molto più bassa in classifica rispetto a Kyrgios.

La sconfitta di Kyrgios: tra sfuriate e crisi fisiche

Nel corso della partita, l’espressione di Kyrgios è stata un mix di frustrazione e rabbia, accentuato dal suo dolore fisico. Fearnley, dal canto suo, ha giocato con una solidità impressionante, non lasciando spazio a Kyrgios per rispondere adeguatamente ai suoi colpi. Sebbene il pubblico abbia apprezzato alcune delle “magie” di Kyrgios, la sua prestazione complessiva è stata troppo incostante per prevalere su un giocatore che si è dimostrato più solido.

Dopo la sconfitta, Kyrgios è stato protagonista di un’altra delle sue solite dichiarazioni provocatorie, che hanno diviso ancora di più l’opinione pubblica: “Questo non è quello che immaginavo, ma continuerò a lottare, nonostante il dolore.” Un altro capitolo del suo travagliato ritorno a Melbourne, dove si sperava che potesse finalmente riscattarsi.

Un futuro incerto per Kyrgios: la prossima sfida

Dopo questa dolorosa sconfitta agli Australian Open, il futuro di Nick Kyrgios resta incerto. La sua carriera è stata segnata da alti e bassi, e la sua condizione fisica potrebbe continuare a rappresentare un ostacolo importante per le sue aspirazioni future. La prossima sfida per Kyrgios sarà quella di risolvere i suoi problemi fisici, in particolare al muscolo addominale, e cercare di ritrovare la sua forma migliore.