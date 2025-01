Chi era il giovane seminarista deceduto mentre utilizzava il trattore nei terreni del seminario: “Stava per diventare sacerdote”

Un tragico incidente è avvenuto al seminario di Gricigliano a Pontassieve, vicino a Firenze. Un seminarista di appena 25 anni, Charles Outtier, francese di Chalons-en- Champagne ha perso la vita sul luogo in quanto schiacciato al torace dal mezzo agricolo.

Il ragazzo, che risiedeva nel seminario da circa sei anni data la sua età si stava preparando per l’ordinazione sacerdotale ed era impegnato con delle procedures di potatura e lavori agricoli era a bordo di un trattore quando ha perso il controllo del mezzo.

Stando a quanto riferiscono i carabinieri intervenuti sul luogo infatti, il trattore ha sbandato ribaltandosi contro una pianta e schiacciando il giovane davanti agli occhi dei confratelli che lo accompagnavano. Il ragazzo era particolarmente conosciuto per la carità e la serietà della sua persona e molto amato dai compagni di seminario e dai superiori. La morte ha scosso i luoghi dove viveva e sono stati molti gli omaggi in sua memoria. “Lascia in tutti una profonda impronta della sua radiosa carità, della sua grande forza e della sua serietà. Senza dubbio intercederà per noi” con queste parole i confratelli hanno espresso il loro dolore in merito alla perdita. Suora Caterina era sul post con lui ed è stata la prima persona ad accorrere e pregarlo prima che giungessero i soccorritori del 118 nonostante l’intervento tempestivo del maggiore e dei religiosi che erano sul posto nulla si potuto fare.

Ad oggi la via è chiusa al traffico con un divieto imposto dai carabinieri intervenuti nell’incidente che è stato già aperta la pista dell’incidente sul lavoro. Con il rinvenimento della salma è scattata l’inchiesta per tentare di capire se fossero state rispettate le regole nella condotta del lavoro nei campi e se il mezzo agricolo fosse perfettamente idoneo. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze. La comunità di Bientina di Pisa darà l’estremo saluto al ragazzo sabato 18 gennaio 2025 alle 18:30 nella Chiesa di San Domenico.