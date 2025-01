Martina Boccia, giovane di 15 anni, salutata a Napoli con carrozza storica e spettacolo pirotecnico

La città partenopea piange la prematura scomparsa della quindicenne Martina Boccia, stroncata da un malore improvviso. La giovane abitava nei Quartieri Spagnoli, precisamente in Vico Lungo San Matteo, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso sia nella famiglia che nella comunità. L’ultimo saluto a Martina è avvenuto il 16 gennaio in una cerimonia emozionante presso la chiesa di San Matteo. Amici, parenti e tanti altri cittadini si sono radunati per renderle omaggio.

Il funerale di Martina ha avuto quel tocco speciale, tanto desiderato dalla famiglia: la bara è stata accompagnata da una carrozza d’epoca, trainata da cavalli, che ha percorso le vie del centro di Napoli. Da Via Toledo, ha intrapreso un viaggio tra i caratteristici vicoli dei Quartieri Spagnoli, regalando momenti di grande commozione a tutti i presenti. Un gesto che ha voluto celebrare la vita di una giovane donna che, purtroppo, è stata strappata ai suoi cari troppo presto.

La tragica scomparsa di Martina Boccia è stata il risultato di una malattia giunta all’improvviso, quando né i medici né la sua famiglia avevano avuto il tempo di reagire. La profonda tristezza causata dalla sua scomparsa ha toccato tutta la comunità.

Anche le società sportive locali, come il Montecalvario Calcio, hanno inviato messaggi di cordoglio: “Tutto il Quartiere e la società si uniscono nel lutto per la famiglia Boccia per la tragica perdita di Martina, una giovane figlia dei Quartieri Spani”. Sui social sono arrivati ​​molti messaggi d’amore da parte di amici, familiari e connazionali, che hanno ricordato la giovane Martina come una persona solare, sempre pronta a sorridere e a dare gioia. Ha commosso profondamente la città, ma anche con la sua scomparsa, Martina continua a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta.