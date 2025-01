Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi presentano il loro figlio Kian con uno scatto emozionante

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli sono diventati genitori. La giornata di giovedì 16 gennaio è iniziata con la nascita del primo figlio dell’influencer, un maschietto che è stato chiamato Kian. La bella notizia che tutti speravamo di ricevere è arrivata ieri, tramite una dolcissima immagine condivisa da Giulia sul suo profilo Instagram con un messaggio di gioia annesso.

Anche il compagno Pierpaolo ha condiviso l’emozionante scatto: i due neogenitori tengono il loro bambino tra le braccia, protetto e amato dal loro dolce abbraccio. La coppia, amata da tutti, è quella formata dai Prelemi, che ormai fanno parte dell’incredibile fanbase.

I follower stavano iniziando ad aspettarsi la nascita del figlio, infatti, era da giorni che eravamo in attesa di questa dolce notizia. Kian Salemi Pretelli è il nome scelto dai genitori che hanno deciso anche di regalargli il doppio cognome, mantenendo viva la tradizione familiare. Sono settimane, infatti, che i due erano scomparsi dai social: finalmente quest’oggi i due hanno condiviso con tutti questa felice immagine, la prima ufficiale del neonato.

Nel corso delle ultime settimane, infatti, hanno condiviso con tutti i loro follower alcuni momenti emozionanti che entrano a far parte di quello che viene definito successiva. La precedente er a legata alla preparazione della cameretta e alla famosa mommy bag, il kit che ogni futura mamma porta con sé in ospedale al momento del parto. Oggi, finalmente, si realizza il sogno della giovane influencer che è ora mamma del piccolo Kian.

A inizio dicembre, la giovane Giulia, ospite negli studi di Verissimo insieme a Silvia Toffanin, aveva dichiarato in lacrime: “è il momento più bello della mia vita, mai provato la felicità che ho ora. mai avuta un’energia, una serenità mai provata prima”. Giorno dopo giorno, la gioia sembra essere cresciuta sempre più. In quell’intervista, aveva anche annunciato di aver lasciato che la magia del parto le ispirasse il nome da dare al suo bambino, come effettivamente è accaduto a metà gennaio. La giovane coppia può, così, realizzare il sogno di diventare genitori, iniziando la loro nuova vita con il piccolo Kian tra le braccia.