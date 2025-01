Chi era Martina Boccia, la ragazza di 15 anni morta a Napoli. Funerale con carrozza antica e fuochi

Oggi, 16 gennaio, Napoli ha detto addio a Martina Boccia, la ragazza quindicenne morta per malattia improvvisa. La giovane risiedeva in vico lungo San Matteo, nel cuore dei quartieri spagnoli. La sua morte ha sconvolto l’intera comunità. Il corteo funebre per Martina è stato caratterizzato da una carrozza d’epoca trainata dai cavalli.

Una scelta voluta dalla famiglia per onorare la loro amata. Il percorso funebre ha toccato via Toledo e poi si è insinuato tra i vicoli storici dei quartieri spagnoli, radunando una folla emozionata. Martina è morta per malattia improvvisa, l’ultima congediandola si è tenuta nella chiesa di San Matteo con la messa delle 13, per continuare poi con un lungo corteo che attraverserà tutto il centro di Napoli.

Alla fine della cerimonia, fuochi d’artificio in ricordo della giovane. Lacrime e sguardi attoniti hanno accompagnato festeggiamenti e corteo. Su internet molti hanno dato voce al proprio cordoglio per la morte di Martina Età. Tra le tante testimonianze intitolate alla giovane scomparsa ricordiamo anche quella del Montecalvario Calcio, società sportiva che ha conosciuto la quindicenne. “La Montecalvario Calcio e un intero Quartiere si stringe al dolore della famiglia Boccia per questa tragica e prematura perdita.

La notizia lascia tutti sgomenti e non ci saranno mai parole di conforto per alleviare il male che proverà la vostra famiglia”. Martina Boccia lascia un vuoto immenso: a partire dai familiari, per finire con gli amici e tutta la comunità che l’ha vista crescere. La sua morta prematura.