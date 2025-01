Diverse esplosioni in un impianto di batterie a Trissino e fumo nero visibile: “Evitate di uscire”

Poco fa alcune esplosioni si sono verificate nella zona industriale di Trissino, occidente di Vicenza, causando una deflagrazione che è diventata incendio e una nube nera che è salita dal sito della tragedia. Purtroppo, le prime immagini disponibili sono molto pesanti, evidenziano un’azienda al centro delle esplosioni, la cui attività si concentra nel recupero di batterie usate. Le autorità locali naturalmente hanno risposto immediatamente per contenere l’emergenza.

A rendere nota la dinamica dell’accaduto è stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha detto “le ditte vicine sono state evacuate. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali feriti”. Attualmente, la situazione è pressoché sotto controllo, il rogo è circoscritto ma i pompieri continuano ad agire per evitare un peggiore sviluppo dello stesso.

Il Comune di Trissino ha diramato un’ordinanza di protezione civile, invitando la popolazione ad abbassare le finestre e a non uscire all’esterno delle abitazioni, onde evitare rischi dovuti all’inquinamento atmosferico alimentato dal rogo, misure che ovviamente sono state adottate per garantire la protezione dei cittadini da possibili danni. Per quanto concerne l’azienda coinvolta nell’incendio si tratta di un impianto appartenente alla Mendeleev che si occupa di recupero di batterie.

I vigili del fuoco, arrivati al sito con numerosi mezzi e personale, sono stati coadiuvati da carabinieri, polizia locale e tecnici dell’ Arpav per i rilevamenti della qualità dell’aria. Il primo cittadino Davide Faccio inoltre era presente per coordinare tutta l’azione. A livello logistico è stata chiusa la SP 87 viale dell’ Industria, tra le principali strade della zona, sia in direzione unificante verso il centro cittadino sia in direzione uscita della zona orientale, per garantire il sicuro intervento delle forze dell’ordine e la sicurezza delle persone in prossimità della zona. Il Comune consiglia di non passare dalla grande rotonda del Leone e di percorrere delle alternative per evitare in modo più generale blocchi e code nel setting della nube nera delle esplosioni.