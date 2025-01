Pina ad Affari Tuoi sceglie di cambiare pacco, accetta i 45mila euro ma nel suo c’erano 200mila euro

Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 16 gennaio, è stata la volta di Pina, un’operaia tessile originaria del Molise, che ha giocato insieme al marito Luca. La coppia, insieme da 27 anni di matrimonio e 8 anni di fidanzamento, ha raccontato il segreto del loro amore duraturo: “Ridiamo sempre“. Ad accompagnarli nella sfida c’era il pacco numero 15, che avrebbe determinato il destino del gioco.

Il gioco si complica: risate, emozioni e scelte difficili

La partita inizia con grande energia, quando il primo pacco chiamato arriva dall’Emilia Romagna, e la coppia esulta per un guadagno di 500 euro. Ma subito dopo, la fortuna sembra prendere una piega diversa, con il secondo pacco proveniente dal Piemonte, che contiene un deludente 75.000 euro. Nonostante il colpo, la coppia non si perde d’animo e prosegue.

Il terzo pacco arriva dal Trentino Alto Adige, e al suo interno ci sono solo 5 euro, ma la tensione cresce. Pina, con la guida di Luca, si prepara per il quarto tiro, chiamando la Puglia, che purtroppo porta via 50.000 euro. Nonostante le difficoltà, i due sembrano mantenere alta la speranza.

Poi arriva il momento di una chiamata speciale. Pina sceglie di chiamare un numero che ha un significato profondo per lei, legato alla memoria del padre e del fratello, entrambi scomparsi. Il numero 13 porta un pacco contenente 5.000 euro, ma la speranza non si spegne. Nonostante qualche difficoltà, la coppia è decisa a continuare a lottare.

L’offerta del dottore e la scelta di Pina

Nel corso della partita, arriva la prima proposta dal dottore, che offre 35.000 euro. Nonostante la tentazione di accettare l’offerta, Pina e Luca decidono di continuare, convinti che il futuro potesse riservare sorprese. Le chiamate proseguono, e con un mix di emozione e scelte, il gioco sembra avvicinarsi alla sua conclusione.

Alla fine, arriva una nuova offerta dal dottore, che propone 45.000 euro. Pina si trova a dover prendere una decisione difficile, ma dopo aver riflettuto sul futuro della famiglia, decide di accettare l’offerta, cercando di assicurarsi un buon risultato per i suoi figli.

Il risultato finale: 200.000 euro per Pina

Nonostante l’offerta del dottore, la partita prosegue e Pina decide di chiamare il pacchetto della Sardegna. Qui si trovano 15.000 euro, ma il gioco non è ancora finito. Alla fine, la coppia deve affrontare l’ultima, decisiva sfida: il pacco numero 13, scelto per il suo significato speciale, e il pacco con 200.000 euro.

La decisione si rivela vincente, e Pina scopre di aver vinto 200.000 euro, un premio che rappresenta un grande traguardo per lei e per la sua famiglia, coronando una partita emozionante e ricca di momenti di incertezza. Con il sorriso e la soddisfazione, la coppia lascia il gioco con un cuore pieno di speranza per il futuro.