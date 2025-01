GF, Lorenzo Spolverato faccia a faccia con il Guru dello stile: “Non ci siamo mai baciati. Perché questa messa in scena?”

Nel corso della puntata di giovedì 16 gennaio del Grande Fratello, le sorprese non sono mancate, in particolare durante l’attesissimo faccia a faccia tra Lorenzo Spolverato e Saro Mattia Taranto, il presunto “Guru della moda”. Finalmente, il pubblico ha avuto l’opportunità di conoscere il ragazzo con cui Lorenzo avrebbe avuto un bacio passionale, episodio che Spolverato ha sempre negato con fermezza. La discussione sul suo orientamento sessuale è stata, per giorni, oggetto di chiacchiericci sia all’interno che fuori dalla casa, ma durante questo incontro, è emerso che non sarà il guru della moda a uscirne vincitore.

Il faccia a faccia tra Lorenzo Spolverato e il Guru della moda

Prima dell’ingresso di Saro nella casa, Alfonso Signorini ha chiamato Shaila in Mystery, anticipandole l’imminente confronto tra Lorenzo e Saro. Durante questo colloquio, Shaila ha esposto le sue opinioni sul fidanzato: “Penso che non sia gay, quando mi vede qualcosa funziona. A prescindere da questo, il passato delle persone non lo conosciamo, io mi baso su quello che vivo qui.” La tensione cresceva in vista del confronto. Quando finalmente Saro è entrato, la discussione ha preso subito piede.

Inizialmente, Lorenzo ha cercato di minimizzare l’accaduto: “Mi ricordo di te. Ci siamo visti una sera, alla prima di quel film, e poi basta”. Ma Saro non si è accontentato di questa versione e ha insistito: “E cosa è successo quella sera?” Lorenzo ha risposto seccamente: “Abbiamo visto la prima e poi sono andato a casa.” Tuttavia, Saro non sembrava convinto: “Me la ricordavo diversamente.”

La versione di Saro e le domande di Lorenzo

A questo punto, Saro ha dettagliato ciò che sarebbe accaduto quella sera: “Siamo andati all’after party, abbiamo bevuto, dopo aver bevuto lì ti ho accompagnato a casa, poco prima che me ne andassi. Quella sera è successo che dopo, prima che mi salutassi, mi hai dato un bacio, ma non un bacio, un bacio passionale.”

Lorenzo, visibilmente sorpreso, ha replicato: “Sembra un film. Ti ho accompagnato, ti ho fatto la cortesia perché eri senza mezzi. Perché non dovrei dirlo? Non avrei motivo.” Ma Saro non ha esitato a contrattaccare: “Perché stai dando questo esempio? Perché stai rinnegando in maniera morbosa? Mi stai un po’ urtando.”

A questo punto, Lorenzo ha iniziato a fare delle domande pungenti: “Facciamo mente locale. Ma sei tu il guru della moda? Perché tu saresti il guru della moda?” Il tono di Lorenzo si è fatto più caustico: “Mi viene da ridere, perché sembra una barzelletta.” La tensione tra i due è cresciuta, e Saro ha deciso di porre una domanda: “Perché hai smesso di seguirmi prima di entrare qui?” Lorenzo ha risposto prontamente: “Ho fatto una pulizia generale, ci siamo visti una volta. Mi dispiace tanto che sei venuto qui.”

L’intervento di Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici

A questo punto, le opinioniste hanno preso la parola. Beatrice Luzzi ha chiesto a Saro: “Se c’era tanta chimica, come mai è finita lì? Come mai non c’è stato un continuo, una seconda volta?” Saro ha risposto con una certa calma: “C’era chimica per quanto può esserci chimica con una serata. Non è che sono uno che subito parte.”

Cesara Buonamici, poi, ha aggiunto: “Saro, io vorrei chiederti. Ma tu perché sei lì? Sarà un po’ di vanità, no? È passato più di un anno da questa famosa sera, perché io mi sono documentata bene su questa cosa. Stasera che messaggio è il tuo? Vuoi dire a Shaila che non è affidabile?”

Saro ha spiegato le sue intenzioni, sottolineando di non essersi mai nascosto: “Io non mi sono mai nascosto, ho trovato genitori e famiglia fantastici, ci sono meno persone che si nascondono e sarebbe stato bello diffondere un messaggio di ‘posso baciare chi voglio’. Sarebbe stato più bello se tu non lo avessi negato e avessi detto solo che non ti era piaciuto.”

Lorenzo ha concluso dicendo: “Il messaggio è bello ed è giusto, se vuoi lo diamo anche adesso. Ma non è vero niente di quello che sto raccontando. Sto bacio non c’è mai stato.”