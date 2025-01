Donna soprannominata ‘la più gelosa del mondo’ costringe il marito a sottoporsi a test del poligrafo ogni giorno

Una malattia rara che induce gelosia irrazionale è stata diagnosticata a una donna che costringe il suo fidanzato a sottoporsi a un test del poligrafo ogni volta che esce di casa per dimostrare la sua fedeltà. Debbi Wood, 42 anni, di Leicester, è così convinta che il suo compagno, Steve Wood, 30 anni, la tradirà, che controlla più volte al giorno i suoi estratti bancari, le email e il telefono.

Mr. Wood, che ha iniziato una relazione con Miss Wood nel 2011 grazie a un amico che li ha presentati, non può nemmeno guardare immagini di donne sulle riviste o guardare donne in televisione. Secondo i medici, Miss Wood soffre della Sindrome di Otello, una malattia mentale che fa credere alle persone che il proprio partner le stia tradendo, anche senza alcuna prova. “Sono felice di sapere finalmente cosa non va in me, ma ho ancora molta strada da fare”, ha dichiarato la donna al Daily Mail. “Costringo Steve a sottoporsi a un test del poligrafo appena rientra a casa, anche se è stato fuori solo mezz’ora a comprare un litro di latte.”

“Ho bisogno di sapere la verità perché mi preoccupo così tanto che abbia fatto gli occhi dolci alla commessa del negozio.” Lei lo trova bello, ma il problema non è questo; il problema è se possa fidarsi di lui nel tenere gli occhi lontani da altre donne quando è fuori. “Dovresti avere occhi solo per il tuo partner se siete felici insieme e in una relazione.”

Dopo un lungo soggiorno di dieci anni negli Stati Uniti, Miss Wood è tornata in Gran Bretagna tre anni fa, dopo la fine di una lunga relazione che l’aveva devastata. Gli esperti ritengono che lo stress mentale subito abbia contribuito alla sua malattia e che fosse così distrutta che aveva giurato di non entrare mai più in una relazione.

La storia di Miss Wood

Un anno dopo, Miss Wood viveva in Scozia quando fu introdotta a Mr. Wood su Facebook da una conoscenza in comune. Dopo settimane di messaggi reciproci, si incontrarono per il loro primo appuntamento a Londra. “Sapevo che eravamo fatti l’uno per l’altra”, ha dichiarato dopo il loro primo bacio sotto il London Bridge. “Steve ha conquistato il mio cuore, anche se non avevo intenzione di innamorarmi di nuovo dopo la mia ultima relazione. L’unico problema era la grande distanza tra noi. Quando ho scoperto che Steve stava vedendo un’altra donna nel periodo in cui ci siamo incontrati, abbiamo deciso di andare a vivere insieme e diventare seri.”

“Lo perdonai quando mi disse che non pensava che la distanza ci rendesse esclusivi, ma iniziai a dubitare della sua capacità di restare fedele.” Miss Wood, che soffre anche di disformia corporea e di disturbo bipolare, ha continuato dicendo che, dopo che i due si sono trasferiti insieme, la sua gelosia è aumentata mentre cercava di tenere sotto controllo ogni azione di Mr. Wood.

Gli ha vietato di guardare programmi televisivi con donne e ha messo filtri per bambini sul suo telefono e laptop per impedirgli di vedere immagini di donne. Miss Wood ha ricevuto la diagnosi di Sindrome di Otello nel settembre di quest’anno e, nei sei mesi successivi, ha lasciato raramente la sua casa a causa degli effetti debilitanti della condizione.

Cos’è la Sindrome di Otello?

La Sindrome di Otello è una condizione di salute mentale in cui una persona crede, senza prove, che il proprio partner sia infedele. È anche conosciuta con altri nomi, come gelosia morbosa, gelosia delirante, gelosia patologica, gelosia sessuale o psicosi di Otello. In altre parole, una persona affetta dalla Sindrome di Otello assume che il proprio partner l’abbia tradita e sviluppa una fissazione sulla fedeltà del partner.

Il termine “Sindrome di Otello” proviene dalla tragedia di William Shakespeare Otello. Nel dramma, Otello uccide sua moglie Desdemona dopo essere stato convinto da Iago, l’antagonista, che lei lo tradisca. I pazienti con la Sindrome di Otello hanno pensieri ossessivi, intrusivi e/o deliranti, frequentemente legati a accuse di infedeltà nelle loro relazioni. I concetti diventano ossessivi quando assumono una natura compulsiva. Pensare costantemente al partner amoroso, anche se non esistente, è un esempio di ciò. I pensieri avversi sono difficili da resistere e sembrano inevitabili quando si presentano. Limitare la libertà di scelta del partner sospettato è una risposta comune a questo.

Il percorso per affrontare il problema

Per affrontare le sue difficoltà, Miss Wood sta seguendo una terapia e assumendo farmaci anti-ansia. Ha anche in programma di sposare Mr. Wood, che le ha chiesto la mano all’inizio di quest’anno. Miss Wood aveva già preso il suo cognome prima del matrimonio. Ha anche iniziato a studiare la Sindrome di Otello per prepararsi a creare un gruppo di supporto per chi soffre di questa condizione.

Secondo uno studio, il 15% di coloro che soffrono di questa malattia ha agito in modo aggressivo contro le loro relazioni. Robert Mercati, sessantatreenne, è uno di questi. Ha ucciso Margaret nella loro casa all’inizio di quest’anno dopo aver appreso della diagnosi. Mr. Wood, disoccupato, ha accettato che sua moglie a volte fosse difficile, ma pensava che valesse la pena. Ha dichiarato: “Ci sono momenti in cui mi sento ansioso e il cuore mi batte forte, il che fa dubitare Debbi di me,” facendo riferimento ai risultati contrastanti del test del poligrafo. “Tutto quello che devo fare è rassicurarla che non l’ho tradita, e forse accetterà questo.”