Romina Carrisi: “Mio figlio Alex ha riportato armonia in famiglia. Con Loredana Lecciso ci sono questioni da risolvere.”

Romina Carrisi Power è diventata mamma un anno fa, il piccolo Alex Lupo è nato dalla relazione con Stefano Rastelli. La figlia di Al Bano e Romina Power ha rivelato particolari intimi sulla gravidanza, il rapporto con i genitori e legame con Loredana Lecciso.

Legame con Loredana Lecciso

Il nome Alex per il bambino porta fortuna, come Romina spiega: “Vuol dire portatore di pace”. Non c’è da stupirsi, che la nascita abbia interessato i rapporti familiari, la relazione tra i genitori. A quanto pare, è cambiato in positivo. “Mia madre e mio padre sono più distesi, tra loro e con me. Sono tornati ragazzini, ci giocano, vogliono vederlo sempre, se potessero si trasferirebbero qui”, ha notato la cantante. Ma il cambiamento vero è successo con Loredana Lecciso. S

econdo Romina: “Con lei sono in un momento buono. C’è stata una riconciliazione quest’estate, soprattutto grazie a questo piccolo messaggero di pace”, e fa capire: “Non ci siamo chiarite sui punti essenziali, forse un giorno lo faremo da donne e madri. Ma non ho più tempo di provare odio, né voglia di pensare al passato. È come se con la forza del suo arrivo, Alex avesse lavato via tutto”. La stessa Romina Carrisi ha confidato come la compagna di Al Bano abbia fatto “un piccolo passettino di danza” per avvicinarsi a lei, gesto da parte sua accettato.

Gravidanza e rapporto con la maternità

Romina ha dichiarato di aver nascosto la gravidanza per i primi cinque mesi. “Io e mia di madre ci siamo ritirate in masseria in Salento”. In merito alla maternità, Carrisi Power ha confessato: “C’è stata una fase in cui pensavo di non meritarmelo, di non essere all’altezza”. Ha avuto un trauma in passato che non le ha fatto sentire il desiderio forte di diventare madre. “La mia migliore amica Delfina – mi tutto-scopre Romina – aveva fatto il mio stesso percorso serale al Magistero…

Fu lei a darmi la notizia che era incinta e si sarebbe sposata con il padre. Aveva 24 anni. La premessa non è delle più incoraggianti. C’è voluto qualche mese perché bonificassi il mio animo da credenze superstiziose”. Infine, c’era già una famiglia in mezzo a lei e madre per sorpresa non era proprio il pensiero. Quando è arriva notizia di una nuova gravidanza, non c’era entusiasmo neanche dal padre di Romina, che ha reagito: “Con una parolaccia in pugliese”. E la madre? “Glielo ho detto il giorno in cui mi ha comunicato di voler mettere in vendita la casa dove vivevamo, a Trastevere. ‘Ma come’, le dissi, ‘cacci una donna incinta?’”. E lei: “Felicissima, congelò tutte le trattative”. La nascita del bambino ha avuto un’influenza non solo sulla vita di Romina Carrisi ma sulla sua famiglia.