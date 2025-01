Balotelli e l’amara esperienza al Genoa: solo pochi minuti giocati in 3 mesi, ormai fuori dai piani

Mario Balotelli non figura nella lista dei convocati per l’anticipo di Serie A tra Roma e Genoa in programma questa sera. Ufficialmente, l’attaccante è stato escluso dalla partita per un affaticamento muscolare, ma le voci che circolano fanno pensare che ci possa essere altro dietro la decisione. A suscitare sospetti è stato l’ex portiere Emiliano Viviano, che durante una diretta su Tv Play ha parlato di un taglio per scelta tecnica, escludendo ogni possibilità che la causa fosse un infortunio. Viviano ha definito “ridicolo” l’atteggiamento di Balotelli, che finora ha avuto un impatto minimo sulla stagione del Genoa, nonostante fosse stato voluto da Gilardino, l’ex allenatore poi esonerato.

I numeri di Mario Balotelli con la maglia del Genoa

I dati parlano chiaro: Balotelli è stato utilizzato solo come subentrato nelle poche occasioni in cui è stato convocato. Ecco il riassunto delle sue apparizioni in Serie A:

Fiorentina – non convocato (ritardo di condizione)

– non convocato (ritardo di condizione) Como – 18 minuti

– 18 minuti Cagliari – 1 minuto

– 1 minuto Udinese – 14 minuti

– 14 minuti Torino – 12 minuti

– 12 minuti Milan – in panchina

– in panchina Napoli – 7 minuti

– 7 minuti Empoli – non convocato

– non convocato Lecce – in panchina

– in panchina Parma – in panchina

– in panchina Roma – non convocato (affaticamento muscolare)

In totale, Balotelli ha giocato 6 volte, accumulando appena 56 minuti, meno di 10 minuti a partita. Questi numeri evidenziano come l’attaccante abbia avuto più tempo per riscaldarsi che per giocare effettivamente. Durante le sue brevi apparizioni, ha mostrato un atteggiamento piuttosto irrequieto, prendendo qualche rischio di troppo e accumulando anche cartellini gialli.

Quando è stato comunicato che non avrebbe partecipato alla prossima partita, la situazione è diventata ancora più chiara, alimentando ulteriormente le speculazioni sul suo futuro con il Genoa.