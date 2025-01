Bambina di sei anni trovata sola sulle piste in Trentino. «I genitori l’hanno lasciata per sciare»

Sulle piste di Monte Elmo, a Sesto Pusteria, una bambina di sei anni nata in Slovacchia, è stata sola per quasi due ore, mentre i genitori stavano sciando. Come indica il comandante della stazione Carabinieri di Sesto, maresciallo maggiore Gandellino Bucci, i genitori della bimba sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per negligenza. Infatti, durante gli accertamenti, la bambina è stata trovata completamente sola nei pressi di un rifugio, senza la presenza degli adulti.

La bimba nata in Slovacchia, si trovava con i suoi genitori in vacanza nella nota località sciistica di Sesto Pusteria, che hanno deciso di abbandonare temporaneamente, ritenendo sicura l’area in questione, una persona una area pubblica mentre loro andavano a sciare per svariate discese sulle piste.

Al loro ritorno quasi due ore dopo, li’ hanno trovati i militari impegnati nei consueti servizi di vigilanza sulle piste. Il maggiore Simone Carlini, comandante della compagnia Carabinieri di San Candido, ha aggiunto: “Sempre più spesso, i carabinieri, rintracciano bambini abbandonati dai genitori, in luoghi pubblici nel Bolzanese, senza sufficiente ragione che giustifichi il comportamento tenuto dagli stessi”.

Infine, lasciare i bambini soli, soprattutto in luoghi pubblici come le piste, costituisce un grave pericolo – come ha detto il maggiore Carlini – e rientra in un comportamento irresponsabile che potrebbe avere conseguenze pericolose per i minori sul piano del rischio e dei precetti sul corretto sviluppo e benessere dei bambini.