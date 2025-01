Patrizia Crisolini Malatesta, 67 anni, è morta due giorni fa nell’incidente del bus che è accaduto all’aria. La donna lavorava nell’agenzia di viaggi e pellegrinaggi “Avventure nel Mondo” già da 20 anni. Coordina un gruppo di italiani che è stato assunto nell’impatto mortale. Parimenti con Patrizia, il driver cubano è morto. Forse la sua voce si sente ancora vivente nell’Italia come ho avuto le occasioni di essere in contatto con una delle guide più apprezzate dell’agenzia che aveva delle qualità eccezionali per svolgere la sua professione.

Independimente tutte le persone sono state soccorse immediatamente e due italiani sono stati operati con successo escludendo il rischio della vita. Patrizia Crisolini Malatesta, la coordinatrice del pellegrinaggio “Avventure nel Mondo”, mal si conosceva nell’Italia per il suo lavoro con l’agenzia per venti anni. La signora si dedicava a fare pellegrionaggi e viaggiturismo. La sua passione verso viaggi e avventure era evidente dal suo profilo Instagram, dove faceva le pubblicazioni delle sue peregrinazioni e fantasie.

Mal si sa che la donna scriveva pure il blog ‘Sì viaggiare di Patrizia Crisolini Malatesta’ dove i suoi articoli parlano di questo tema: avventure, paesi, luoghi che a suo avviso meritano di essere visitati. L’ultimo saggio pubblicato nel blog a marzo del 2021 narrava di viaggio fatto in Morroco. “Era molto conosciuta, attiva e apprezzata delle persone.

Lavorava con noi da vent’anni”, è stato detto da un’addetta dell’agenzia. Relief painier of Avventure nel Mondo ha detto che la vittima riteneva essere una figura chiave nello staff dell’agenzia e per il pubblico che partecipava ai viaggi. La sua morte ha causato molta sofferenza tra i colleghi e i turisti che hanno avuto la fortuna di lavorare e viaggiare con lei.

Notifiche dolorose da “Avventure nel Mondo” Avventure nel Mondo ha pubblicato un post nella sua pagina di facebook che annuncia la perdita della guida presiosa dell’agenzia. “Siamo molto addolorati nel dover comunicare una brutta notizia che ci ha raggiunto in queste ore…. Ieri pomeriggio, a Cuba, il pulmino di uno dei nostri gruppi è stato coinvolto in un incidente stradale e purtroppo, la nostra coordinatrice Patrizia Crisolini Malatesta e la guida non ce l’hanno fatta”.

Pure i dirigenti hanno confermato che il resto del gruppo sta bene. Al momento ci sono delle verifiche per capire meglio come abbiano fatto gli incidenti. “Patrizia faceva parte della famiglia di Avventure nel Mondo da tanti anni e ha sempre partecipato con entusiasmo alla vita associativa dell’Angolo di Roma ” ha confermato l’agenzia manifestando le più profonde condoglianze e chiedento di mantenere il rispetto della famiglia e degli amici della vittima per offrire la riposo per morte.