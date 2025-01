Terremoto ai Campi Flegrei oggi: magnitudo 3 registrata alle 17.53. Scossa percepita a Napoli

Il giorno oggi, venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 17:53 un terremoto di magnitudo 3 ha colpito la zona dei Campi Flegrei, con epicentro nell’area della caldera flegrea, esattamente nell’area della Solfatara a bassa profondità. Si è trattato di un bradisismo, evento sismico locale che ha fatto rabbrividire gli abitanti della zona. Il tremore è stato avvertito in maniera netta anche nei quartieri di Napoli, in particolare Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, e Agnano. Inoltre, il terremoto è stato avvertito nei comuni del quadrante flegreo, ovvero Monte di Procida, Quarto, Pozzuoli e Marano di Napoli.

Risultati scossa e sistema di monitoraggio

La scossa principale di magnitudo 3 è stata preceduta da una scossa precedente di magnitudo 1.6, avvenuta a un chilometro di profondità. La scossa più intensa si è verificata nella stessa posizione a distanza di circa 30 secondi, a due chilometri al di sotto dells uolo. L’evento sismico è stato avvertito dal sismografo Solfatara dell’INGV, che è stato “fatto voltare” dal vento che soffiava attraverso l’Italia nelle ultime ore. Secondo il sismografo, si è trattata di una scossa di magnitudo piuttosto alta anche se fortunatamente non si sono segnalati danni alle persone e alle cose.

Rapporto attuale sull’attività terremoto dei Campi Flegrei

Il report sismico dell’area dei Campi Flegrei ha registrato un continuo dell’attività sismica. Nella settimana dall ‘ 06 al 12 gennaio 2025 sono stati registrati 44 eventi sismici. Inoltre, come riportato nella relazione settimanale, il sollevamento nella zona di massima deformazione ha raggiunto 10 millimetri al mese a partire del mese di agosto. Questo dato suggerisce che l’attività geologica non è cessata e il suo monitoraggio non è meno importante della settimana precedente. Sembrano non esserci considerabili danni e le autorità interessate stanno continuando a valutare la situazione in pochi minuti.