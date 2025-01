Sonia Bruganelli replica a Selvaggia Lucarelli: “Non parlare dei miei figli. Le scarpe da danza non le indosso più”

Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un altro articolo nella sua newsletter, intitolato “Bruganelli-Bonolis-Presta: tutto quello che è successo dall’inizio”, in cui ‘riassumeva’ la storia d’amore, che si è conclusa a giugno 2023, tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

“Diciamolo: posso parlare a sproposito di tutto e di tutti… Posso condannare la madre che abbandona la bambina tredicenne, posso insultare Paolo Bonolis, la Bertè o la Benazir mighliore che insegna all’acciugacco del quartiere a cucinare… Posso affermare e contradire, posso storpiare parole impeccabili… posso sparare presunte bufale, posso ammanicarmi con i turisti di Phuket, posso restare assolutamente zitta nel leggere amenità da crepacuore.postate in questo articolo, ma la parola che Sonia….

Ma dei miei figli no! Puoi parlare di tutti i presunti tradimenti che vuoi… Ma non toccare i miei figli. Tu non sai nemmeno cosa sia fare la mamma. E allora…Chi sei?” ha scritto Sonia Bruganelli, si riferiva alla frase, con cui Lucarelli lo aveva già ‘offesa’ circa un mese fa alla Balivo, durante una puntata di Ballando con le stelle, il programma in cui entrambe, come molte altre volte, si erano incrociate.

La giornalista aveva infatti rivelato un tradimento di Sonia, ossia la relazione parallela con un chirurgo molto famoso, arrivata “a ben 5 anni”, e aggiungendo che “anche se ne era ed è al corrente, Paolo Bonolis ‘ignorava tutto’. Lucarelli ha poi sottolineato l’ironia tra lei e la Bruganelli: “Tu ci metti la faccia tutta la mattina su per parlare del sorriso, creme e di dieta da seguire.

Selvaggia Lucarelli replica: ‘Posso raccontare tutto e l’ho fatto’

A risposta di Sonia, Lucarelli non si è fatta attendere, commentando ironicamente in alcuni Instagram stories: “Posso raccontare tutto, e l’ho già fatto. Ho lasciato fuori solo le cose più umilianti. Per te, tra l’altro”. A sua volta, Sonia ha risposto con un post: con lo screen della storia di Lucarelli, ha scritto “Fortunatamente non svuotare altro. Ma tu racconteresti davvero tutto, vero?”.