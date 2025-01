Dalla Strada al Palco: Denisa ritrova la madre, Nek chiama Giovanni Pernice. Ecco i tre finalisti della seconda serata

Una serata indimenticabile con esibizioni mozzafiato e storie toccanti nella seconda puntata di Dalla Strada al Palco, il 17 gennaio 2025 su Rai Uno.

La seconda puntata di Dalla Strada al Palco ha regalato al pubblico momenti indimenticabili, con una miscela perfetta di arte, spettacolo ed emozioni. Lo show, condotto da Nek e arricchito dalla co-conduzione di Bianca Guaccero, ha presentato artisti straordinari che, partendo dalla strada, hanno conquistato il palcoscenico con il loro talento.

Talenti che emozionano: storie e performance indimenticabili

Tra i momenti più intensi della serata, spicca la storia di Denisa, una talentuosa pianista di 27 anni che ha suonato Le Nuvole di Einaudi. Figlia di genitori separati, non vedeva la madre, residente in Spagna, da cinque anni. La sorpresa dell’ingresso della madre sul palco ha commosso tutti, scatenando applausi e lacrime tra il pubblico e i presenti in studio. “Ogni volta che suonavo o cantavo, avrei voluto che mia madre fosse lì ad ascoltarmi,” ha detto Denisa, dopo aver conquistato il primo posto in classifica.

La serata ha poi visto esibizioni straordinarie, come quella di Nancy e Yves, madre e figlio pattinatori acrobatici, e del cantante Mario, un barista che ha avuto l’onore di duettare con il suo idolo, Gigi D’Alessio. Tra i protagonisti anche la giovane Federica Barbieri, amante del tip tap, e la coppia di acrobati di strada Manuel e Johnny, uniti non solo dal talento ma anche dal matrimonio.

Un viaggio tra adrenalina e storie di speranza

Il palco si è acceso di adrenalina con Arianna e Nadir, rispettivamente lanciatore di coltelli e assistente, in una performance da brivido. Un’altra storia toccante è quella di Chris Obey, un cantante nigeriano che ha trovato in Italia una seconda casa e una famiglia. La sua interpretazione di Imagine ha conquistato il pubblico e raccontato la forza della speranza.

A chiudere la serata, i motociclisti acrobatici Mission Trial e l’incantevole performance della cantante di strada Ginevra Giuli, che ha conquistato il pass per la finale insieme a Denisa e alla coppia Johnny e Manuel.

Non sono mancate risate e momenti leggeri grazie alla complicità tra Nek e Bianca Guaccero. Tra battute e siparietti, Nek è stato coinvolto in una divertente performance ispirata alla celebre scena di Pulp Fiction, ballando sulle note di You Never Can Tell. Alla fine, l’ironia di Valentina Persia ha strappato un’ultima risata: “Ma quale Pernice! La pernice ce l’hai ai piedi!”

A conclusione della puntata, il pubblico ha decretato i tre finalisti che rivedremo in gara: Denisa con il suo talento al pianoforte, Ginevra Giuli con la sua voce straordinaria e i due acrobati Johnny e Manuel, simbolo di passione e dedizione.

Parole chiave: Dalla Strada al Palco, Nek, Bianca Guaccero, Denisa, Le Nuvole di Einaudi, emozioni, talenti di strada, spettacolo, finale, Rai Uno.