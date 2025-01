Io Canto Senior, Gerry Scotti si emoziona e stupisce Alessandro Rea: “Lei è il cuore di tutto questo”, poi Angelo ‘ritrova’ la moglie

La puntata di Io Canto Senior, andata in onda il 17 gennaio 2025 su Canale 5, ha offerto una miscela di emozioni e intrattenimento grazie alle performance dei concorrenti, alle sorprese inaspettate e alle battute pungenti del conduttore Gerry Scotti. La giuria, composta da Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi, ha aggiunto un tocco di brio e commozione con i loro commenti.

La serata è iniziata con Caterina Arena, che ha portato sul palco la grinta di “It’s Raining Men”, strappando applausi e risate con le battute di Gerry Scotti. Subito dopo, Anna Paola Andreini ha emozionato il pubblico con una toccante interpretazione di “E se domani”, meritandosi la prima standing ovation della serata e il plauso di Claudio Amendola, che ha scherzato sul presunto flirt tra la concorrente e il Maestro Valeriano Chiaravalle.

Tra i protagonisti della puntata, Alessandro Rea ha catturato il cuore del pubblico con una performance che ha conquistato tutti, inclusa sua moglie Elisa, presente tra gli spettatori. La sorpresa della sua presenza in studio ha regalato un momento di profonda commozione, culminato in una dolce dichiarazione d’amore: “Non sei da parte, fai parte di tutto questo,” ha detto Alessandro asciugandosi le lacrime. Iva Zanicchi ha ironizzato: “Mi hai spettinata, anzi mi hai fatto venire la frangia!”

Sorprese inaspettate e storie commoventi

La 51enne Gabriella Bonino ha aggiunto un tocco di leggerezza chiedendo a Gerry Scotti di reggerle la giacca prima della sua esibizione, dando il via a una serie di battute tra conduttore e giuria. Fabio Rovazzi ha commentato con ironia l’impatto scenico della cantante, mentre Iva Zanicchi non ha risparmiato una stoccata spiritosa, paragonando Gabriella alla Tatangelo.

Angelo Aliano, 59 anni, ha invece portato in scena una performance energica che ha scatenato il pubblico. Accompagnato dalla moglie, che ha rivelato di essere sempre stata scaramantica nel non assistere ai suoi spettacoli, Angelo ha raccontato episodi divertenti della sua vita, guadagnandosi il soprannome di “scarsone” per le sue doti di motociclista. Claudio Amendola ha ironizzato: “Con quel pezzo pensavo partisse uno spogliarello!”

La puntata ha toccato il culmine dell’emozione con la storia di Giorgio Primigenio, 67 anni, che ha cantato “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi. Giorgio ha ricordato la perdita del padre, sopravvissuto a tre campi di concentramento, in un tragico incidente il giorno del suo compleanno. La sorpresa dell’arrivo del fratello in studio ha aggiunto intensità a un momento già carico di sentimenti, con Gerry Scotti che ha sottolineato il ruolo fondamentale del fratello maggiore nella sua vita.

Una serata tra talento e grandi emozioni

Io Canto Senior continua a stupire e commuovere, regalando al pubblico storie straordinarie e performance indimenticabili. La giusta dose di ironia e leggerezza di Gerry Scotti e della giuria rende lo show un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e delle emozioni autentiche