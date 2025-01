Incidente tra due vetture nel Padovano: Nicola Giacon perde la vita a 59 anni, grave l’altra automobilista

Un tragico incidente stradale risalente a ieri sera, 17 gennaio, in Via Cavin Caselle, a Villanova di Camposampiero, nel Padovano, è costato la vita a un uomo di 59 anni. La vittima è Nicola Giacon, delle 59 anni, residente a Murelle, che era alla guida della sua Toyota Yaris che si è scontrata frontalmente con una Mini Cooper condotta da una donna, ferita gravemente ma non in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione del sinistro, il veicolo della donna sarebbe uscito da un viale privato, entrando in collisione con la vettura del Giacon, sulla quale viaggiava da solo. Lo scontro è avvenuto su di un tratto rettilineo e non è dato sapere se almeno uno dei due veicoli viaggiasse a velocità elevata, ma sta di fatto che entrambi erano inagibili a seguito degli ingenti danni provocati dall’impatto.

Il dramma

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno estratto la conducente della Mini Cooper, rimasta incastrata tra le lamiere, e i soccorritori del Suem 118, che hanno tentato per più di mezz’ora di rianimare l’uomo, ma senza successo: morte accertata intorno alle 22. Per fortuna la 26enne viaggiava da sola ed era cosciente, seppur in condizioni gravi. La strada è rimasta chiusa e il traffico deviato in attesa dell’arrivo dei rilievi della compagnia di Camposampiero, che dovranno accertare con esattezza le cause e le responsabilità del sinistro. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro dell’autorità giudiziaria. Sul posto è intervenuta anche l’assessore comunale alla viabilità, Angela Bombo.

Chi era Nicola Giacon

Custode giudiziario per conto del Tribunale di Padova, Giacon viveva a Murelle, in via Cornara, con i genitori: l’uomo celibe è attualmente senza impiego, ma era molto conosciuto nel paese anche per la sua passione della natura e della girare il mondo. A far tragica fine è anche una sorella di 50 anni.