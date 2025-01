Marito e moglie si spengono a un’ora di distanza: un amore lungo 64 anni

Una commovente storia d’amore e di vita, quella dei coniugi Runggaldier di Ortisei, che hanno lasciato insieme un ricordo indelebile.

Maria e Christian Runggaldier, rispettivamente 88 e 89 anni, hanno commosso l’intera comunità di Ortisei, in Trentino Alto-Adige, con la loro scomparsa avvenuta lo stesso giorno, a distanza di appena un’ora l’uno dall’altra. Uniti da un matrimonio durato 64 anni, i due hanno rappresentato per molti un esempio di amore e dedizione reciproca.

Dopo essersi sposati nel 1960, i coniugi hanno gestito per anni un maso a Nova Levante, per poi trasferirsi nel cuore di Ortisei, dove hanno aperto una pensione e un ristorante. Qui si sono fatti conoscere e amare per la loro ospitalità e la profonda complicità che li legava.

La quotidianità di un amore senza tempo

Tra le abitudini della coppia spiccava la passeggiata mattutina per un caffè al bar, un momento di condivisione che per loro rappresentava una piccola gioia quotidiana. La loro famiglia numerosa comprende cinque figli – Oskar, Werner, Waltraud, Martina e Gerald – oltre a 14 nipoti e otto pronipoti, che li hanno resi felici nonni e bisnonni.

Negli ultimi anni, le condizioni di salute di entrambi erano peggiorate, ma Maria non ha mai lasciato il fianco del marito, accudendolo con amore durante i suoi ricoveri. Il 17 dicembre, Christian si è spento serenamente in presenza dei figli. Poco prima della mezzanotte, i due si sono stretti la mano per l’ultima volta, un gesto simbolico che racconta tutta la forza del loro legame. Un’ora dopo, anche Maria lo ha seguito, incapace di resistere al dolore della perdita.

L’ultimo saluto della comunità

La parrocchia di Ortisei ha ospitato un funerale congiunto per la coppia, al quale ha partecipato non solo la famiglia, ma anche l’intera comunità, unita nel dolore e nel ricordo. Maria e Christian Runggaldier hanno lasciato un esempio di amore eterno, uniti nella vita e nella morte, per continuare il loro viaggio insieme nell’eternità.