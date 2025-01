Fiorella Galleazzi trovata priva di vita a pochi passi dall’abitazione: aveva solo la vestaglia e segni di contusioni sul viso. Tre ipotesi al vaglio

Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Farra d’Alpago (Belluno): il corpo di Fiorella Galleazzi, 72 anni, è stato trovato privo di vita in una via della piccola frazione di Spert, a pochi passi dalla sua abitazione in via Buscole 66/A. A fare la macabra scoperta un vicino di casa che, verso le 7 del mattino, passando per recarsi al lavoro, si è accorto della presenza della donna distesa sull’asfalto, con alcuni ematomi visibili sulla faccia.

La scena del ritrovamento

Il vicino ha immediatamente chiamato i soccorritori, ma quando l’ambulanza Bravo 1 della Centrale del Suem è giunta sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della signora. Carabinieri e medico legale sono intervenuti prontamente, con il PM Simone Marcon che ha disposto un’autopsia sulla vittima e ha aperto un fascicolo contro ignoti. La zona è stata sigillata per consentire il corretto svolgimento dei rilievi da parte del nucleo scientifico dell’Arma.

Sul corpo di Fiorella Galleazzi sono stati riscontrati segni di lesioni, che potrebbero suggerire un possibile coinvolgimento di un’altra persona. Due militari con tuta bianca hanno raccolto tracce e piccoli indizi che saranno esaminati nei prossimi giorni. Nonostante l’intensa ricerca, non sono stati trovati ulteriori elementi utili a chiarire le circostanze della morte.

Nel pomeriggio, i sindaci di Alpago, Alberto Peterle, e di Chies, Gianluca Dal Borgo, sono arrivati sul posto per osservare l’andamento dei rilievi. Nonostante la tensione e la gravità del momento, i due primi cittadini hanno rilasciato dichiarazioni sommarie, confermando di non conoscere la vittima e rispettando le direttive di riservatezza sull’accaduto. “Non posso dire nulla, non conoscevo la vittima,” ha dichiarato Peterle prima di tornare in auto e lasciare la zona.

Le autorità continuano a lavorare per chiarire la causa della morte e le circostanze che hanno portato al ritrovamento del corpo di Fiorella Galleazzi. Gli inquirenti restano alla ricerca di eventuali indizi che possano far luce su questo misterioso caso, mentre la comunità di Farra d’Alpago attende risposte su quanto accaduto a una delle sue residenti più anziane.