Uccide il nuovo compagno della ex a Catania, ripreso dalle telecamere: un video mostra i momenti prima del delitto

È stato arrestato grazie alle riprese video dei sistemi di sorveglianza nella zona di piazza Palestro, Calogero Michael Romano, il 20enne accusato di aver ucciso Giuseppe Francesco Castiglione, un ragazzo di 21 anni. Il delitto è avvenuto il 9 gennaio 2025 a Catania, con la vittima che è deceduta il giorno successivo a causa delle gravi ferite riportate. Le indagini condotte dalla squadra mobile della Questura di Catania hanno potuto fare luce sul caso grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza che hanno immortalato i momenti cruciali prima dell’agguato.

Il delitto e l’indagine

Dopo aver dato l’allarme, Romano si è dato alla fuga, ma è stato arrestato la stessa sera dai Carabinieri di Misterbianco, dopo essersi costituito. La Procura ha ufficializzato il fermo per omicidio volontario aggravato, provvedimento che è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, il quale ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, la quale potrà essere impugnata davanti al Tribunale del Riesame.

Le prove e il movente

I video esaminati dagli investigatori hanno mostrato le fasi che hanno preceduto il delitto. Le immagini mostrano Romano, prima dell’arrivo della vittima, armeggiare con una pistola in piazza Palestro. Si tratta di un incontro che, secondo quanto ricostruito, aveva lo scopo di chiarire una questione di natura sentimentale: Giuseppe Francesco Castiglione era il compagno dell’ex convivente di Romano, e l’omicida voleva che lei e il figlio lasciassero Castiglione per tornare con lui.

Quando il 21enne ha rifiutato le condizioni di Romano, quest’ultimo ha sparato cinque colpi alle spalle della vittima. Si ritiene che Castiglione stesse cercando di allontanarsi dal luogo dell’appuntamento, convinto che la discussione fosse ormai conclusa, ma la violenza della reazione ha portato alla sua morte.

Il movente geloso e la gravità dell’omicidio sollevano interrogativi su come i conflitti sentimentali possano sfociare in tragedie.