Francesco Nicola Primavera, atleta del “Minerva Chieti”, si spegne improvvisamente a 32 anni.

Il giocatore del Minerva Chieti è stato colpito da un malore mentre lavorava all’ospedale di Lanciano. La comunità è sotto shock.

Il mondo del Calcio a 5 abruzzese è stato scosso da una tragedia improvvisa: Francesco Nicola Primavera, 32 anni, è venuto a mancare ieri in circostanze drammatiche. L’atleta, che militava nella squadra del Minerva Chieti, ha accusato un malore mentre si trovava al lavoro presso l’ospedale Renzetti di Lanciano, dove svolgeva il ruolo di tecnico.

Il fatto è avvenuto intorno all’ora di pranzo. Trasportato immediatamente al pronto soccorso del nosocomio, i medici hanno fatto tutto il possibile per rianimarlo, ma senza successo. Successivamente, Francesco è stato trasferito all’ospedale di Chieti, dove è deceduto qualche ora dopo, lasciando la comunità nello sconforto.

Le cause del decesso rimangono ancora ignote, nonostante Francesco fosse un uomo apparentemente in buona salute. Come atleta agonistico, era regolarmente sottoposto a controlli medici, il che rende la sua morte ancora più incomprensibile. Il corpo è stato sottoposto ad autopsia all’ospedale di Chieti per chiarire le circostanze del tragico evento.

L’ultimo saluto a Francesco

In attesa dei risultati dell’autopsia, si attende di conoscere la data e il luogo dei funerali. Le esequie si terranno con ogni probabilità domani a Guardiagrele, paese d’origine di Francesco. La notizia ha colpito profondamente non solo i suoi familiari e compagni di squadra, ma anche l’intera comunità sportiva abruzzese.

Francesco Nicola Primavera era non solo un atleta talentuoso, ma anche un uomo stimato per la sua dedizione al lavoro e la sua passione per lo sport. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva.