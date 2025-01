Drammatico incidente in una stazione sciistica: seggiovia crolla provocando feriti gravi e un’operazione di soccorso massiccia

Crollo di una seggiovia nella stazione sciistica di Astun, in Spagna: 17 feriti e soccorsi in elicottero per un incidente che lascia interrogativi sulla sicurezza.

Un terribile incidente in alta quota si è verificato nella stazione sciistica di Astun, situata nella regione dell’Aragona, in Spagna. Una seggiovia ha subito un improvviso cedimento, causando il crollo di diverse cabine e ferendo gravemente alcune persone. L’episodio, che ha scosso l’intera comunità, ha richiesto un’imponente operazione di soccorso, con l’intervento di almeno 10 ambulanze e 5 elicotteri.

La dinamica del crollo

Secondo i primi accertamenti, il guasto potrebbe essere stato causato dal cedimento della sezione dell’impianto che regge la ruota finale del percorso. Questo ha provocato un collasso della tensione del cavo, destabilizzando le seggiovie, alcune delle quali sono rimaste a testa in giù. Un testimone oculare ha raccontato alla televisione pubblica spagnola: “Ho visto saltare un cavo, le seggiovie hanno iniziato a sobbalzare e la gente volava nel vuoto.”

Le autorità locali hanno confermato che 17 persone sono rimaste ferite, di cui due in condizioni gravi, mentre le altre hanno riportato lesioni più lievi. I soccorsi, coordinati dal governo regionale dell’Aragona, hanno impiegato elicotteri per evacuare i feriti verso gli ospedali più vicini. Sul posto sono intervenuti anche il presidente dell’Aragona, Jorge Azcón, e il ministro degli Interni, Roberto Bermúdez de Castro, per monitorare da vicino la situazione.

Azcón ha rassicurato l’opinione pubblica, sottolineando che l’infrastruttura aveva superato tutti i controlli di sicurezza previsti, e ha informato del grave incidente il primo ministro Pedro Sánchez. Su X (ex Twitter), Sánchez ha espresso il suo sgomento per quanto accaduto, dichiarandosi vicino alle vittime e ai loro familiari.

Le immagini dell’incidente, diffuse sui social, mostrano la devastazione dell’impianto e l’intensa attività di soccorso. L’evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli impianti sciistici, nonostante le certificazioni ufficiali.

L’incidente ha portato le autorità a disporre un’indagine approfondita per chiarire le cause del guasto e valutare eventuali responsabilità. Gli esperti stanno analizzando i dati tecnici dell’impianto per comprendere cosa abbia determinato un simile cedimento in un’infrastruttura apparentemente certificata.