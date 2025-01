Malena: “Ora mi chiamo Filomena. Ho abbandonato il mondo del porno e sono serena, non potevo più rifiutare.”

Ospite di Silvia Toffanin, Malena spiega i motivi del suo ritiro dal mondo dell’hard e racconta il suo percorso personale e familiare.

Malena, il cui vero nome è Filomena Mastromarino, ha scelto di voltare pagina e lasciare il mondo del porno. Durante la puntata di Verissimo del 18 gennaio, ha spiegato le ragioni dietro questa decisione e ha condiviso dettagli toccanti sul rapporto con la sua famiglia, oltre alle difficoltà affrontate durante la sua carriera.

“Voglio tornare a essere Filomena”

Malena ha dichiarato che è arrivato il momento di separarsi dal personaggio che l’ha resa famosa: “Il personaggio resta, ma voglio riprendere il mio nome. Malena stava diventando Filomena, una donna vera e reale. Prima il personaggio si era mangiato la persona.”

L’ex attrice ha raccontato che la decisione di lasciare è stata dettata da problemi di salute personali e dalla malattia della madre. “Avevo bisogno di fermarmi, perché i ritmi erano insostenibili. Malena mi ha dato la forza di dire basta, ma penso a quelle ragazze che non possono farlo perché devono mantenersi.”

Le difficoltà della carriera

Malena ha descritto un ambiente lavorativo dove era spesso trattata come una “gallina dalle uova d’oro”. “Non ero più libera di dire di no. Anche quando non potevo fisicamente, mi veniva detto di prendere il treno e andare a lavorare. Dimagrivo e deperivo per i ritmi.” Ha voluto sottolineare che, nonostante la visione superficiale di molti, quella carriera è stata tutt’altro che facile o divertente.

La malattia della madre e la speranza di recuperare il rapporto con il padre

Uno dei motivi principali del ritiro è stato l’intervento complicato subito dalla madre per rimuovere un tumore. “Oggi sono felice perché mamma è senza quella brutta cosa dentro di lei. Questo lo devo a lei, a me e un po’ anche a papà, anche se è lontano.” Malena ha poi espresso il desiderio di ricostruire il legame con il padre, che ha visto per l’ultima volta tre anni fa. Il genitore non ha mai accettato la sua scelta lavorativa: “Per lui è impossibile che sua figlia abbia potuto fare questo a se stessa. Spero che il tempo me lo riporti a casa.”

Ora Malena guarda al futuro con l’intento di ricostruire la propria identità come Filomena Mastromarino, lasciandosi alle spalle una carriera che l’ha segnata profondamente, ma che le ha anche insegnato molto.