Tragedia a Lecce: Danilo perde la vita nello scontro tra scooter e auto

Danilo Timo, 40 anni, conosciuto e amato a Lecce per la sua attività commerciale e la passione per gli animali, è morto dopo un drammatico incidente stradale.

Un tragico incidente stradale ha sconvolto Lecce: Danilo Timo, 40enne titolare di un noto pet shop, ha perso la vita dopo uno scontro tra il suo scooter e un’auto. L’incidente è avvenuto in viale della Libertà, all’incrocio con via Carlo Massa. La notizia ha suscitato profondo dolore e commozione nella comunità locale.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Danilo Timo stava percorrendo viale della Libertà a bordo del suo Piaggio Medley quando si è scontrato con una Dacia Duster guidata da un uomo di 70 anni. L’impatto, particolarmente violento, ha sbalzato Danilo sull’asfalto, facendogli perdere conoscenza. Alcuni passanti, accorsi sul posto, hanno cercato di prestare i primi soccorsi, tra cui un massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul luogo, Danilo era in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto d’urgenza in ospedale, le sue condizioni si sono aggravate, portando al decesso circa tre ore dopo l’incidente.

Indagini e rilievi

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per effettuare i rilievi e ascoltare i testimoni presenti, al fine di ricostruire la dinamica dello scontro. Su disposizione del pubblico ministero Luigi Mastroniani, entrambi i veicoli sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti. Le indagini sono in corso per determinare eventuali responsabilità.

Danilo Timo era una figura molto conosciuta e stimata nel centro di Lecce. La sua passione per gli animali e la dedizione al suo lavoro gli avevano fatto guadagnare l’affetto e la fiducia di tanti clienti e amici. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità salentina, che si è unita nel dolore per questa perdita prematura.

Numerosi messaggi di affetto e vicinanza sono stati espressi sui social, ricordando Danilo non solo come un imprenditore, ma anche come una persona gentile e disponibile. La sua morte è un monito doloroso sulla necessità di maggiore prudenza e sicurezza sulle strade.