Memo Remigi sul caso Jessica Morlacchi: “La sentenza è stata eccessiva, sono rimasto senza lavoro per due anni”

Ospite a Verissimo, Memo Remigi racconta il dolore per la perdita della moglie Lucia Russo e si difende dalle accuse nel caso Jessica Morlacchi.

Memo Remigi, ospite nella puntata di Verissimo del 18 gennaio, si è aperto con il pubblico parlando di momenti intensi della sua vita: il legame con la moglie Lucia Russo, scomparsa nel 2021, e il controverso caso che lo ha coinvolto con Jessica Morlacchi, che lo ha visto al centro di polemiche negli ultimi anni.

L’amore e gli errori con Lucia Russo

Lucia Russo

è stata una figura centrale nella vita di Memo Remigi. Il cantante, con evidente emozione, ha ammesso le sue debolezze e gli errori commessi durante il loro matrimonio. “Di errori ne ho fatti parecchi, qualche scivolata. Lucia mi ha sempre lasciato la porta aperta, mi ha dato modo di rimediare,” ha detto Remigi. I due, dopo un periodo di separazione, si erano riuniti poco prima della scomparsa di Lucia.

Il ricordo della moglie è ancora molto vivo: “Quando se ne è andata, mi è caduto il mondo addosso, pensavo che la mia vita fosse finita. Mi aveva detto di non piangere e che la vita mi avrebbe dato altro, ma è difficile.” Memo ha confessato di sentire ancora la sua presenza nella casa che avevano condiviso, sottolineando quanto fosse importante per lui.

Il caso Jessica Morlacchi e il peso delle accuse

Durante l’intervista, Memo Remigi ha affrontato il tema del caso Jessica Morlacchi, che ha avuto ripercussioni significative sulla sua carriera e sulla sua vita personale. Jessica, sempre a Verissimo, ha rivelato che tra loro c’è stato un chiarimento, ma il cantante ha voluto ribadire la sua posizione: “È successo un episodio male interpretato. C’è stata una condanna sopra le righe, una fucilazione senza giustificazione.”

Remigi ha raccontato come quell’episodio abbia avuto un forte impatto sulla sua carriera: “Sono rimasto senza lavoro per due anni. È stata dura, cerco di dimenticare.” Ha sottolineato quanto tutto ciò abbia colpito anche la sua famiglia, compresi i nipoti: “Non sono mai stato una persona volgare, quel gesto non mi apparteneva nel modo in cui è stato interpretato.”

Un Memo Remigi in cerca di serenità

Nonostante le difficoltà, Memo Remigi si è mostrato determinato a guardare avanti, cercando di lasciarsi alle spalle il passato doloroso. La sua intervista a Verissimo ha rivelato un uomo vulnerabile, ma desideroso di riconciliarsi con la propria storia e di ritrovare serenità.