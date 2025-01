Camion carico di carburante si ribalta ed esplode in Nigeria: almeno 70 vittime, tra cui bambini

Tragedia lungo la tangenziale Abuja-Kaduna: un’autocisterna si ribalta e esplode mentre le persone accorrono a raccogliere il carburante, causando un bilancio drammatico.

Una terribile esplosione ha scosso la Nigeria nella mattinata di sabato 18 gennaio, quando un’autocisterna carica di benzina è esplosa lungo la tangenziale Abuja-Kaduna, all’altezza dello svincolo di Dikko, nella zona di Gurara. Il bilancio è tragico: almeno 70 morti, tra cui diversi bambini, e numerosi feriti gravi. Secondo quanto riportato dai media locali, molte delle vittime sono state bruciate in modo irriconoscibile.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino. Testimoni oculari hanno riferito che il camion si era fermato improvvisamente in un punto pericoloso della strada per effettuare una manovra. Durante questa operazione, il veicolo si è ribaltato, spargendo il carburante sulla carreggiata. La situazione è rapidamente degenerata quando diverse persone, attirate dalla possibilità di raccogliere il carburante, si sono accalcate sul luogo. Poco dopo, si è verificata una violenta deflagrazione, che secondo l’Agenzia per la gestione delle emergenze dello Stato nigeriano del Niger (Nsema) potrebbe essere stata causata dal contatto del carburante con un generatore nelle vicinanze.

Il bilancio delle vittime e le operazioni di soccorso

Kumar Tsukwam, direttore dello Stato del Niger della Federal Road Safety Corps (FRSC), ha confermato che il bilancio delle vittime è finora di almeno 70 persone. “La maggior parte delle vittime è stata bruciata in modo irriconoscibile,” ha dichiarato. Decine di ambulanze sono state mobilitate per evacuare i feriti, e le autorità locali stanno lavorando per identificare le vittime e fornire supporto alle famiglie colpite.

Il governatore dello Stato del Niger, Umaru Bago, ha definito l’evento “devastante” e ha esortato la popolazione a dare priorità alla propria sicurezza in situazioni simili. Il direttore generale dell’emergenza, Abdullahi Baba Arah, ha fornito ulteriori dettagli, precisando che l’incidente è avvenuto lungo la strada Dikko-Maje, nei pressi di una stazione di rifornimento a Baddegi.

Questo tragico evento mette in evidenza la necessità di maggiore sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sui comportamenti da adottare in situazioni di emergenza. Gli incidenti legati alle autocisterne non sono purtroppo rari in Nigeria, dove la povertà spinge molte persone a raccogliere carburante nonostante i rischi elevati.