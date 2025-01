Mia moglie ed io siamo andati in un orfanotrofio per adottare e abbiamo incontrato una bambina identica a nostra figlia

Sono rimasto completamente sconvolto quando ho scoperto una bambina che somigliava così tanto a mia figlia: stessi capelli castano miele, le stesse fossette e persino lo stesso neo sul polso. Ma eccola lì, in un rifugio per bambini, dove mi trovavo solo perché io e mia moglie avevamo deciso di adottare. Quella scoperta ha capovolto completamente tutto ciò che credevo di sapere sul mio passato.

Mi chiamo James, ho poco più di trent’anni e sono il papà di Olivia, la mia meravigliosa figlia di cinque anni nata dal mio precedente matrimonio. Quando ho incontrato mia moglie Claire, ero un papà single che cercava di destreggiarsi tra la gestione di una bambina piccola e una nuova relazione. Claire e Olivia hanno subito legato; è stato come se un pezzo mancante del puzzle si fosse finalmente incastrato. Guardandole insieme, mi tornavano alla mente i ricordi dei momenti condivisi con Caroline, la madre biologica di Olivia, prima che il nostro matrimonio andasse in pezzi. Caroline rimaneva nell’ombra della mia vita, un promemoria della sofferenza passata, ma anche di una pace ritrovata.

Abbiamo iniziato a parlare di adozione circa un anno fa. Claire desiderava da sempre allargare la famiglia. Amava profondamente Olivia, ma sentiva il bisogno di abbracciare la maternità fin dall’inizio: cullare un neonato tra le braccia, ascoltare per la prima volta un bambino chiamarla “mamma”. Ci siamo chiesti se fosse meglio avere un figlio biologico o considerare l’adozione.

Abbiamo discusso di varie opzioni, ma l’adozione ci ha colpito profondamente. Entrambi credevamo che ci fossero bambini là fuori che desideravano amore e una casa stabile. Questo pensiero ci ha dato un nuovo senso di scopo. Così abbiamo intrapreso il percorso, compilando moduli, partecipando a colloqui e preparandoci per il momento in cui avremmo incontrato il bambino che sarebbe diventato parte della nostra famiglia.

Un giorno che ha cambiato tutto

Era la mattina in cui dovevamo incontrare la signora Alvarez al rifugio per bambini. Ricordo che mi allacciavo le scarpe da ginnastica mentre Claire, in cima alle scale, lisciava nervosamente la sua camicetta. Potevo percepire la sua ansia anche a distanza.

“Va tutto bene?” le ho chiesto dolcemente.

Ha stretto le labbra, e nei suoi occhi spalancati ho visto un accenno di timore. “Sono davvero emozionata, James, ma non riesco a non sentirmi un po’ spaventata. E se non riuscissimo a legare con nessuno dei bambini? E se non gli piacessimo?”

Mi sono avvicinato e le ho preso le mani, stringendole con dolcezza. “Non lo sapremo finché non ci proveremo. I bambini ti adorano—basta guardare come si illumina il viso di Olivia quando sta con te. Andrà tutto bene.”

Ha annuito, espirando lentamente. Dalla sala si è sentita la voce di Olivia: “Mamma, posso avere dei pancake?”

Claire ha sorriso, arrossendo leggermente. “Forse domani, tesoro!” ha risposto, poi si è girata verso di me e ha sussurrato: “Tua figlia mi sta trasformando in una cuoca di pancake a tempo pieno.”

“Fortuna che sei la migliore pancake maker dello stato,” ho scherzato, conducendola fuori dalla porta.

Durante il viaggio, l’aria era carica di emozione. Claire fissava il paesaggio dal finestrino, persa nei suoi pensieri, mentre io sentivo il peso della decisione che stavamo per prendere.

L’incontro con Angel

Nell’ufficio ordinato della signora Alvarez, siamo stati accolti con un sorriso caloroso. Dopo averle raccontato della nostra famiglia e del nostro desiderio di adottare, ci ha accompagnato nella sala giochi, dove circa una dozzina di bambini erano intenti a leggere, disegnare o giocare.

Claire si è subito rilassata quando ha visto un bambino costruire una torre di blocchi. Si è inginocchiata accanto a lui e gli ha detto: “Wow, è impressionante! Quanto riesci a farla alta?” Lui ha sorriso timidamente, apprezzando la sua curiosità. Intanto, io parlavo con una bambina che dipingeva un arcobaleno, raccontandomi che il suo colore preferito era il viola.

Ma nessuno di noi ha sentito quel “clic” di cui avevamo tanto sentito parlare. Quel legame speciale che ti fa pensare: “Sì, è lui il nostro bambino.”

Proprio quando iniziavo a preoccuparmi che non avremmo trovato il nostro legame, ho sentito un leggero tocco sulla spalla. Mi sono voltato e ho visto una bambina di circa cinque anni con grandi occhi curiosi. Indossava un maglioncino pastello con un gatto disegnato sopra, e i suoi capelli castano miele ricordavano quelli di Olivia.

“Sei il mio nuovo papà?” ha chiesto dolcemente, inclinando la testa.

Il mio cuore ha avuto un sussulto. “Non ne sono sicuro, piccola.” Mi sono presentato: “Io sono James. E tu come ti chiami?”

“Angel,” ha risposto sorridendo. “La signora qui dice che questo nome mi sta benissimo.”

Ho abbassato lo sguardo sulla sua mano tesa e ho notato il piccolo neo a forma di mezzaluna sul suo polso, identico a quello di Olivia. “Non può essere solo una coincidenza,” ho pensato, sentendo il mondo girare sotto di me.

Claire si è avvicinata, il viso pallido. “James, cosa succede?”

Ho indicato il polso di Angel, e gli occhi di Claire si sono spalancati. “Non ci posso credere,” ha sussurrato.

Angel ci ha guardati entrambi con aria seria. “Cosa c’è che non va? Non mi volete?”

In quel momento, ho provato un’ondata di protezione. “Certamente che ti vogliamo,” le ho detto dolcemente. “Non ci aspettavamo di trovare qualcuno che ci ricordasse così tanto nostra figlia.”

Un pezzo mancante

Il resto della giornata è passato in un vortice. La signora Alvarez ci ha spiegato che Angel era arrivata al rifugio a sei mesi, con un biglietto scarno: “Il suo nome è Angel. Non posso tenerla.”

Tornati a casa, ho deciso di contattare Caroline. Quando le ho chiesto se avesse avuto dei gemelli, dopo un lungo silenzio, ha confessato: “Non ce la facevo con due bambini, James. Ho pensato di proteggere almeno uno.”

Era chiaro: Angel era la sorella gemella di Olivia. Nonostante il dolore della scoperta, io e Claire sapevamo cosa fare. Abbiamo adottato Angel e riportato le due sorelle insieme.

Vederle abbracciarsi per la prima volta, due riflessi l’uno dell’altro, è stato un miracolo che ha riempito il nostro cuore di gioia.

Una famiglia completa

Oggi Angel e Olivia crescono insieme, più unite che mai. La nostra casa è piena di risate, avventure e un amore che sembra raddoppiato.

L’esperienza ci ha insegnato che l’amore trova sempre un modo, anche quando sembra impossibile. Due sorelle, finalmente insieme, ci ricordano ogni giorno la bellezza delle seconde possibilità.