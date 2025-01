Amici, tensione tra Celentano ed Emanuel Lo per l’esibizione di Chiara: “Non è accettabile, sei ridicolo”

Nella puntata del 19 gennaio di Amici 24, si è acceso uno scontro tra i professori Alessandra Celentano ed Emanuel Lo dopo l’esibizione della ballerina Chiara. Le valutazioni divergenti dei due docenti hanno scatenato una discussione accesa che non è passata inosservata.

Chiara conquista la Celentano, ma non convince Emanuel Lo

Durante la sua esibizione in una coreografia di latinoamericano, Chiara ha indossato un paio di tacchi, una scelta non semplice, come sottolineato dalla ballerina stessa: “È stata una sfida.” La giudice esterna Rebecca Bianchi ha apprezzato la performance, complimentandosi con Chiara.

Anche Alessandra Celentano ha elogiato l’allieva, confermando il 9 assegnato durante le prove: “È una ballerina bravissima.” Diversa, invece, l’opinione di Emanuel Lo, che ha dato a Chiara un 5.5, motivando la sua scelta: “Sei altalenante. Ogni tanto Chiara emerge, poi torna giù. Non ho visto quella passionalità che mi aspettavo.”

Esortata da Maria De Filippi, Chiara ha risposto: “Ci sto lavorando, lo capisco, anche se non gli do totalmente ragione.” La conduttrice ha apprezzato la risposta, aggiungendo: “Ci tenevo che dicesse qualcosa e non si nascondesse dietro a un sorriso pre stampato.”

Lo scontro tra Celentano ed Emanuel Lo

La valutazione di Emanuel Lo ha lasciato perplessa Alessandra Celentano, che non ha esitato ad attaccarlo: “5 e mezzo? Sei ridicolo. Non è possibile che a una ballerina come lei non dai nemmeno la sufficienza.”

Emanuel Lo ha ribattuto: “Non mi arriva il divertimento.” Celentano, però, ha insistito: “È un problema tuo. Mi farei due domande.” Durante la discussione, la maestra ha commesso una piccola gaffe, citando erroneamente il brano Fiumi di parole dei Jalisse, correggendosi poi con un sorriso, mentre Maria De Filippi scherzava sull’errore.