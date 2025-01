Céline Dion, 56 anni, condivide una rara foto con i suoi tre figli in omaggio al marito defunto

Il marito di Céline Dion potrebbe non esserci più, ma non è mai stato dimenticato. La cantante continua a onorarlo ogni anno nel giorno del suo compleanno e dell’anniversario della sua morte. Uno dei tributi più recenti include una rara foto dei loro tre figli, che ha subito attirato l’attenzione e i commenti dei fan.

In occasione del nono anniversario della morte del marito René Angélil, avvenuta il 14 gennaio, Céline Dion ha condiviso un toccante messaggio sui social media. Il post, accompagnato da una rara foto dei suoi tre figli, ha rapidamente suscitato reazioni e commenti da parte dei fan.

Un utente ha scritto: “Assomigliano così tanto a te e a lui, un mix perfetto!💕 È sempre con voi spiritualmente 💕💕💕.” (sic) Un altro ha aggiunto: “René vive davvero nei suoi figli. Ognuno di loro gli somiglia un po’, sono così belli e meravigliosi da vedere! Dio benedica te e i tuoi ragazzi, Céline. ❤️🤍” (sic)

Alcuni, però, sono rimasti sorpresi dall’aspetto dei ragazzi. Un commento chiedeva: “Perché sembrano tutti più grandi di vent’anni rispetto alla loro età reale?” Un altro utente ha aggiunto: “È incredibile che le loro età siano corrette, ma sembrano il doppio degli anni che hanno.”

Molti si sono concentrati in particolare sui gemelli. Un commento esclamava: “I gemelli??!! Tutti cresciuti, WOW!!” Notando la loro età, 14 anni, un altro fan ha osservato: “I gemelli sembrano più grandi di soli 14 anni,” mentre qualcuno si è chiesto: “Gemelli di 14 anni? Sembrano ventenni!”

Riconoscendo la somiglianza familiare, qualcuno ha scritto: “I gemelli… i giovani mini-René, wow.” (sic) Nell’immagine, Céline, il figlio maggiore René-Charles (23 anni) e i gemelli Nelson ed Eddy (14 anni) erano vestiti principalmente di bianco, seduti su un divano coordinato.

Dietro di loro, vasi rossi decorati con piccoli alberi e nastri rossi aggiungevano un tocco festivo. Nella didascalia, la cantante ha scritto: “René, non possiamo credere che siano già passati nove anni. Non passa giorno in cui non sentiamo la tua presenza, RC, Eddy, Nelson e io.”

Ha continuato: “Sei stato il mio più grande sostenitore, il mio partner e colui che ha sempre visto il meglio in me. Ti onoro e mi manchi per sempre, mon amour… Ti amiamo.- Céline xx.” (sic) Questo non è stato l’unico recente tributo che Céline ha dedicato al suo defunto marito.

Pochi giorni dopo l’anniversario della sua morte, la cantante ha condiviso una foto in bianco e nero di René, scrivendo: “Oggi è il tuo compleanno, ma la data non importa perché ogni giorno celebriamo la vita con te.”

Céline ha espresso come il marito rimanga parte della loro vita quotidiana attraverso i ricordi. Guardando vecchie foto e video, riescono a sentire ancora la sua voce e a ricordare i gesti dell’uomo il cui spirito continuano ad amare.

Céline ha concluso: “Ti celebriamo sempre. Buon compleanno René, Notre Amour.- Céline, RC, Nelson ed Eddy xx…” Il marito della cantante è morto il 14 gennaio 2016, nella loro casa di Las Vegas, alla vigilia del suo 74° compleanno, dopo una lunga battaglia contro il cancro.

René, figlio dei defunti Alice e Joseph Angélil, lascia la sua terza moglie Céline, i loro tre figli, il suo primo figlio Patrick dal primo matrimonio, i figli Anne-Marie e Jean-Pierre dal secondo matrimonio, il fratello André e i cugini.

Dalla morte del marito, Céline ha affrontato sfide di salute. Nel dicembre 2022, ha rivelato in un video su Instagram di soffrire di una rara malattia neurologica chiamata sindrome della persona rigida (SPS), che causa spasmi muscolari debilitanti. Nonostante la condizione non abbia cura, la cantante sta seguendo terapie per ridurre gli spasmi e spera di tornare a cantare.

Nel 2023, una fonte ha condiviso che i figli della cantante sono stati la sua più grande fonte di gioia durante la ripresa. “Céline adora i suoi ragazzi. Sono straordinari e le danno tutto il supporto e l’amore di cui ha bisogno,” ha detto l’insider.

Nel documentario, Céline ha spiegato di voler combattere la malattia per amore dei suoi figli. “Ho promesso loro che, a differenza della malattia del loro padre, la mia non è mortale. È qualcosa con cui imparerò a convivere,” ha rassicurato.

Diretto dalla regista candidata all’Oscar Irene Taylor, il documentario ha iniziato lo streaming globale il 25 giugno 2024.