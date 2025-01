L’amante di mio marito viene da me per un massaggio, senza sapere che sono sua moglie

Non pensi mai che possa accadere a te. Pensavo che mio marito e io avessimo costruito una vita che nessuno avrebbe potuto toccare. Ma poi una giovane e bellissima donna è entrata nel mio studio di massaggi e ha iniziato a parlare della sua vita. Quello che ha detto mi ha lasciato senza parole, ma la mia reazione l’ha paralizzata.

Non avrei mai immaginato che un normale appuntamento nel mio studio potesse distruggere tutto il mio matrimonio. La donna sul lettino quel giorno non aveva idea di chi fossi, e quando ha scoperto la verità, era ormai troppo tardi.Se chiedessi a chiunque di descrivermi, probabilmente direbbe che sono la tipica mamma lavoratrice. La mia vita ruota attorno ai miei due ragazzi, Ethan e Leo.

A 10 e 8 anni, sono in quella fase in cui vogliono essere indipendenti ma hanno ancora bisogno di me per tutto. E onestamente, adoro essere lì per loro. La frenesia della mattina per prepararli per la scuola, le interminabili partite di calcio, e quei momenti tranquilli prima di dormire, quando mi raccontano della loro giornata, mi danno la forza di andare avanti.Ma la mia vita non è solo dedicata ai bambini.

Cinque anni fa, ho aperto il mio studio di massaggi, e in poco tempo è diventato la mia seconda casa. C’è qualcosa di incredibilmente appagante nell’aiutare le persone a rilassarsi. È la mia passione, e ci ho messo anima e cuore.Poi c’è Henry, mio marito da 12 anni.

L’ho conosciuto quando ero giovane, piena di energia e sogni. All’epoca mi vestivo bene, mi truccavo e mi assicuravo di avere sempre i capelli in ordine. E lui lo adorava.

Eravamo inseparabili. Henry riusciva sempre a farmi ridere, e io continuavo a credere che saremmo stati felici per sempre. Ma la vita non rimane mai la stessa.

Con il tempo, sono diventata più pratica.

Non passo più ore a sistemarmi i capelli o a truccarmi. Indosso abiti comodi e non spendo soldi per cose lussuose, perché preferisco investire il mio tempo e denaro nei miei figli.

Henry non si è mai lamentato, ma a volte mi chiedevo se notasse questi cambiamenti.

Non che il nostro matrimonio fosse in crisi. Henry era ancora un buon padre, sempre presente alle partite dei ragazzi e agli eventi scolastici. Riparava tutto in casa e non mancava mai un compleanno o un anniversario. Pensavo fossimo solidi.

Ma nell’ultimo anno, qualcosa sembrava… diverso. Henry ha iniziato a lavorare fino a tardi più spesso. All’inizio non mi sono posta domande. È un avvocato, e pensavo che stesse facendo straordinari per garantirci una vita confortevole.

Eppure, c’erano momenti che mi lasciavano perplessa.

Tornava tardi e andava subito sotto la doccia senza dire molto. A volte si sedeva a cena con noi, ma con la mente altrove.

In fondo, sapevo che qualcosa era cambiato. Non eravamo più la coppia che eravamo una volta. Pensavo fosse normale dopo più di un decennio di matrimonio: la vita diventa frenetica, il romanticismo passa in secondo piano, e si entra nella routine.

Quello che non sapevo era che nella routine di mio marito c’era qualcun altro.

Un martedì mattina qualunque, Emily entrò nel mio studio di massaggi. Era esattamente il tipo di donna che attirava l’attenzione senza nemmeno provarci.

Tutto in lei gridava lusso: i suoi capelli lisci che le ricadevano sulle spalle, la borsa firmata che posò con disinvoltura sulla sedia, e il profumo costoso che riempiva la stanza.

“Salve, sono Emily. Ho un appuntamento alle 10,” disse con un sorriso amichevole.

Le sorrisi a mia volta, anche se qualcosa in lei mi sembrava strano. Forse era la sua sicurezza o il modo in cui sembrava a proprio agio, come se fosse a casa sua.

“Benvenuta, Emily. Prego, accomodati,” dissi, indicando la stanza. “Puoi appendere le tue cose lì e sdraiarti sul lettino. Arrivo subito.”

Quando si fu sistemata, iniziai la mia solita routine. La stanza era calma e serena, con musica soft in sottofondo. Mentre massaggiavo la sua schiena, Emily sospirò profondamente.

“Finalmente,” disse con voce ovattata dal poggiatesta del lettino. “Posso rilassarmi.”

Continuai a massaggiarla, mantenendo un tono leggero e conversazionale.

“Troppo stress?” chiesi.

“Relazioni stressanti,” mi corresse. “Il mio fidanzato è… complicato.”

Rimasi in silenzio, lasciandola parlare. Alcuni clienti amano confidarsi durante le sedute, e ho imparato che ascoltare è terapeutico tanto quanto il massaggio.

Emily continuò a parlare del suo “fidanzato in fase di divorzio”… finché il suo telefono illuminò una foto di lei e… Henry. Mio marito.

Tutto cambiò in un istante. Quando le rivelai la verità, rimase paralizzata—letteralmente, a causa di un nervo bloccato. Ma la vera paralisi fu psicologica.

Quella mattina ho scoperto la verità. E da quel momento ho deciso di riprendere il controllo della mia vita.

Il giorno dopo, ho chiesto il divorzio. E da allora, non mi sono mai voltata indietro.