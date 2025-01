Bernardo Cherubini infastidisce Amanda Lecciso durante la festa del GF, il video e le reazioni in Casa

Sabato 18 gennaio 2025, i concorrenti del Grande Fratello si sono riuniti per un party a tema, tra balli e momenti di leggerezza. Tuttavia, la serata non è stata priva di tensioni. Prima della lite animata tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, un episodio ha acceso il dibattito sui social. Un video mostra Bernardo Cherubini avvicinarsi ad Amanda Lecciso mentre ballava, un gesto che non è stato gradito dalla concorrente e che l’ha portata a lasciare la festa.

Il video di Bernardo Cherubini e la reazione di Amanda

Durante il party, Bernardo si è avvicinato ad Amanda mentre lei era di spalle, in un gesto che voleva essere scherzoso ma che ha avuto tutt’altro effetto. La Lecciso non ha gradito l’approccio e si è allontanata visibilmente infastidita. Nel video che circola su X, si sente Amanda urlare prima di abbandonare la sala.

“Bernardo stasera sei provocante,” ha commentato Shaila Gatta, mentre Javier Martinez, assistendo alla scena, si è portato le mani al volto, esclamando: “No no, vabbè.”

potete per favore smettere di votare questo schifoso di bernardo e lasciare da parte l’antipatia per amanda? chiedo troppo? pic.twitter.com/xTkgpWCfVA — xoxo🌱 (@lifvgoeson_) January 19, 2025

Amanda lascia il party: “Non è stata una bella scena”

L’episodio ha avuto strascichi immediati. Amanda Lecciso, offesa dal comportamento di Bernardo, ha lasciato la festa e si è isolata in giardino.

“Non è stata una bella scena. Cose non belle, lei si è offesa,” ha raccontato Zeudi Di Palma a Lorenzo Spolverato, descrivendo quanto accaduto. Le telecamere del Grande Fratello hanno ripreso il momento in cui Amanda si allontanava per cercare tranquillità, lasciando intendere il suo disagio.

I dubbi di Amanda su Bernardo: “Non credo a tutta quella roba”

Berni ha mancato di rispetto ad Amanda per tutta la sera e giustamente lei si è offesa 🙁 pic.twitter.com/OasyvIGZsT — ALY🍒 (@sonoinfastidita) January 18, 2025

La tensione tra Amanda e Bernardo non è una novità. Prima della festa, Amanda aveva parlato con Stefania Orlando del comportamento di Cherubini, sottolineando i suoi dubbi nei confronti del compagno di avventura.

“Non è tornato sui suoi passi, dovrebbe ammettere di aver sbagliato e mettersi in discussione. Mi dispiace. Lui è molto carino con me, ma io non credo a tutta quella roba,” aveva detto Amanda, riferendosi alla nomination ricevuta da Bernardo nella puntata precedente.

I social si dividono: appoggio ad Amanda e critiche a Bernardo

L’episodio non è passato inosservato agli occhi del pubblico. Il video condiviso sui social ha scatenato un’ondata di commenti, con molti utenti che hanno preso le difese di Amanda, criticando il comportamento di Bernardo. C’è chi ha definito il gesto del concorrente irrispettoso, mentre altri ritengono che si sia trattato solo di un malinteso.

Resta da vedere se ci saranno confronti tra i due nelle prossime ore e se Bernardo tenterà di chiarire la situazione con Amanda. Intanto, l’episodio aggiunge un nuovo capitolo alle dinamiche già complesse della Casa, tenendo alta l’attenzione dei fan del reality.