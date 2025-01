Rissa per una ragazza, tira fuori un coltello e ferisce il 16enne allo stomaco

Questa notte è stato accoltellato un ragazzino di 16 anni, incontro all’ospedale di Frattamaggiore. Sarebbe stato ferito da un coetaneo. Il ferito, stando alla prima ricostruzione, era stato accoltellato in via Roma a Frattamaggiore.

Sembra, invece, che l’autore dell’aggressione si sarebbe spontaneamente presentato in caserma a Caivano questa mattina. L’aggressione sarebbe stata la conseguenza di una lite scoppiata per una questione di gelosia su una ragazza.

Accoltellamento in via Roma a Frattamaggiore

Si tratta di un altro incidente che ha come protagonisti i minorenni del napoletano a nord. In particolare, stando a quanto accaduto sino ad ora, il 16enne sarebbe stato accoltellato in via Roma a Frattamaggiore, comune nord della provincia di Napoli. Stando alle prime notizie giunte, contro decisamente solo del giovane ferito che si è recato in ospedale da solo.

Non appena è arrivato il giovane è stato medicato e sottoposto ad i vari accertamenti per capire se fossero interessati anche organi vitali. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. Il personale medico sanitario gli ha diagnosticato lesioni guaribili in sette giorni, come detto.

Risulta che stamattina, sia capitato in caserma un 16enne a Caivano, rispondente all’identikit del colpevole. Questa volta è toccato al ragazzo accoltellato-stando a quanto appreso – che è stato picchiato.

La discussione sarebbe nata per una ragazza contesa. Il 16enne è stato denunciato per lesioni aggravate. Si ampliano gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatto dinamico degli avvenimenti. Non si escludono ulteriori testimoni ed eventuali video delle telecamere di sorveglianza.