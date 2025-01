Bambina di 11 anni investita attraversando la strada per recarsi a scuola: condizioni gravi

Momenti di paura nel trevigiano: una bambina travolta da un’auto in un tratto privo di strisce pedonali, le sue condizioni restano critiche. Attimi di terrore a Lago, provincia di Treviso, dove una bambina di soli 11 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada per raggiungere la scuola. L’incidente è avvenuto davanti alla chiesa locale, in un tratto privo di strisce pedonali, e ha lasciato la piccola in condizioni gravi.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista di una Fiat Panda ha riferito di non aver avuto il tempo di frenare quando si è trovata la bambina davanti all’improvviso. La mancanza di attraversamenti pedonali in quel tratto di strada ha reso l’impatto inevitabile, causando una violenta caduta sull’asfalto.

La scena si è trasformata rapidamente in un incubo: la piccola è rimasta immobile, incapace di rispondere alle domande dei soccorritori, che hanno immediatamente valutato la gravità della situazione.

I soccorsi tempestivi

Il personale medico del 118, giunto sul luogo, ha trasportato la bambina con urgenza all’ospedale di Vittorio Veneto. Data la gravità delle sue condizioni, è stato necessario il trasferimento in elicottero al nosocomio di Treviso. Al momento, si nutre speranza per una sua pronta ripresa, ma le sue condizioni restano critiche.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Vittorio Veneto, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Gli inquirenti stanno valutando la posizione dell’automobilista e le circostanze che hanno portato al drammatico evento, con particolare attenzione alla mancanza di attraversamenti pedonali in una zona frequentata da pedoni, soprattutto bambini.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Lago, dove la bambina e la sua famiglia sono molto conosciute. L’incidente ha riacceso il dibattito sulla necessità di migliorare la sicurezza stradale, soprattutto nelle vicinanze di luoghi sensibili come scuole e chiese.

La vicenda evidenzia l’importanza di interventi urgenti per prevenire tragedie simili e garantire maggiore protezione per i pedoni, soprattutto nelle aree frequentate dai più piccoli.

Aggiornamenti sulla salute della bambina saranno forniti nelle prossime ore.