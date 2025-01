Catania, scoppio causato da una grande fuga di gas: palazzina di tre piani distrutta. Si temono morti

Un’esplosione di forte intensità si è verificata nel rione di San Giovanni Galermo, a Catania, causando momenti di panico tra i residenti. Il boato è stato avvertito anche a distanza, e sul posto erano già presenti due squadre dell’azienda del gas, impegnate nella ricerca di una perdita nella rete cittadina.

La strada era stata preventivamente chiusa al traffico, ma l’esplosione ha causato danni significativi, richiedendo l’intervento immediato delle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, supportate anche dai nuclei speciali Nbcr. Sul luogo dell’incidente sono giunte numerose ambulanze, oltre a pattuglie dei carabinieri e della polizia, mentre alcuni residenti, soprattutto anziani, sono stati evacuati dalle loro abitazioni per precauzione.

Il crollo della palazzina: attivato il protocollo di emergenza

La situazione si è aggravata con il crollo di una palazzina di tre piani nella zona dell’esplosione. I vigili del fuoco, attraverso un comunicato, hanno confermato l’attivazione di tutte le risorse speciali disponibili nella regione per far fronte all’emergenza. Sono state coinvolte squadre di ricerca e soccorso Usar (Urban Search and Rescue) e unità cinofile per cercare eventuali persone intrappolate tra le macerie.

Al momento, si temono vittime e feriti, ma le operazioni di soccorso sono in corso, e i numeri esatti non sono ancora stati comunicati. L’area è stata completamente isolata, e le autorità stanno coordinando le indagini per determinare l’origine dell’esplosione.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi

L’incidente ha mobilitato un imponente dispiegamento di forze, con decine di operatori impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e soccorso. La priorità attuale è quella di individuare eventuali persone sotto le macerie e garantire la sicurezza degli edifici circostanti.

L’evento ha scosso profondamente la comunità locale, che ora attende ulteriori aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte e sull’entità dei danni. Le autorità locali hanno chiesto alla popolazione di evitare l’area interessata per non intralciare i lavori di soccorso.

Questo tragico episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della manutenzione e del monitoraggio delle infrastrutture urbane, soprattutto quelle relative alla rete del gas, per prevenire incidenti di tale portata. Gli aggiornamenti continueranno nelle prossime ore.