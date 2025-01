Chi è Fabio De Luigi: età, film, carriera, vita privata, compagna, figli

Dal successo di “Mai Dire…” ai film che hanno conquistato il pubblico, la storia di Fabio De Luigi è quella di un talento poliedrico che ha saputo reinventarsi.

Fabio De Luigi: dal baseball alla comicità, una carriera ricca di successi

Fabio De Luigi, nato l’11 ottobre 1967 a Santarcangelo di Romagna, è uno degli attori e registi più amati del panorama italiano. Diplomatosi in pittura all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando nel 1990 al concorso La Zanzara d’Oro. Tuttavia, la sua vera consacrazione arriva negli anni ’90 grazie al programma comico “Mai dire…”, dove, sotto l’ala della Gialappa’s Band, ha dato vita a personaggi iconici come Medioman e l’Ingegner Cane.

Parallelamente alla carriera televisiva, Fabio De Luigi si è fatto strada anche nel mondo del cinema, esordendo con film come Nitrato d’argento di Marco Ferreri. Negli anni, è diventato un punto di riferimento della commedia italiana, collaborando con registi del calibro di Alessandro Genovesi, Fausto Brizzi, e Pupi Avati, in pellicole di successo come “La peggior settimana della mia vita”, “10 giorni senza mamma” e “Maschi contro femmine”.

Una vita privata riservata, ma ricca d’amore

Nonostante il successo, Fabio De Luigi è sempre rimasto molto riservato sulla sua vita privata. Dal 1998 è legato sentimentalmente all’attrice Jelena Ilic, con cui ha avuto due figli: Dino, nato nel 2007, e Lola, nata nel 2011. La coppia non si è mai sposata, ma il loro rapporto è una delle colonne portanti della vita dell’attore.

Prima di dedicarsi completamente alla comicità e alla recitazione, Fabio De Luigi ha anche avuto una carriera come giocatore professionista di baseball, vincendo un campionato italiano con la squadra di Rimini.

I grandi successi al cinema e in TV

La filmografia di Fabio De Luigi è vasta e variegata, spaziando da ruoli comici a interpretazioni più profonde. Tra i lavori più significativi troviamo:

“Happy Family” di Gabriele Salvatores

di Gabriele Salvatores “Gli amici del bar Margherita” di Pupi Avati

di Pupi Avati “Metti la nonna in freezer”, dove ha saputo coniugare ironia e delicatezza.

In televisione, ha fatto innamorare il pubblico con la sitcom “Love Bugs”, al fianco prima di Michelle Hunziker e poi di Elisabetta Canalis. Più recentemente, è stato protagonista della miniserie “Ridatemi mia moglie” e del format “Dinner Club” su Amazon Prime Video.

Un regista poliedrico: il successo di “Tre di troppo”

Nel 2021, Fabio De Luigi si è cimentato anche nella regia con il film “Tre di troppo”, una commedia brillante che lo vede anche protagonista insieme a Virginia Raffaele. Questo progetto segna una nuova fase della sua carriera, confermando il suo talento non solo davanti, ma anche dietro la macchina da presa.

Fabio De Luigi è senza dubbio uno dei pilastri della comicità italiana contemporanea. Con oltre 30 film e innumerevoli apparizioni televisive, ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua ironia, il suo talento e la sua versatilità, diventando un volto insostituibile del nostro panorama artistico.