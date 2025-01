Donna accoltellata gravemente alla schiena in casa: fermato il parente del marito

Un grave episodio di violenza si è verificato a Sassari, dove una donna di 50 anni è stata accoltellata nella sua abitazione. Secondo le prime informazioni disponibili, il presunto responsabile sarebbe lo zio del marito della vittima, che è stato fermato poco dopo il fatto dalla Squadra Mobile.

L’aggressione in casa e la dinamica ancora da chiarire

Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’uomo, di 55 anni, vivesse nello stesso appartamento della coppia, avendo affittato una stanza della loro abitazione. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l’aggressione, ma i dettagli emersi rivelano una violenza estrema: la donna è stata colpita alla schiena con tale forza che la lama del coltello si è spezzata.

I soccorsi e il fermo del sospettato

Dopo l’allarme, i soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto. I sanitari hanno prestato le prime cure alla vittima, che è stata trasportata d’urgenza in ospedale per le gravi ferite riportate. Nel frattempo, gli agenti di polizia si sono messi sulle tracce del presunto aggressore, rintracciandolo a circa 400 metri dall’abitazione. L’uomo è stato fermato e portato in Questura con l’accusa di tentato omicidio.

Durante l’ispezione dell’appartamento, gli agenti hanno recuperato il coltello utilizzato per l’aggressione. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli della vicenda e ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento, rimangono molte domande senza risposta, mentre la vittima lotta per la vita sotto le cure dei medici.

Il caso ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che attende ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute della donna e sull’esito delle indagini.