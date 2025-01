Dramma della solitudine a Prati: trovate morte in casa due sorelle, il silenzio dei vicini ha rivelato la tragedia

Angela e Amelia Gammieri, rispettivamente di 93 e 87 anni, sono state trovate morte nella loro abitazione. Nessuno aveva notizie di loro da tempo.

Un tragico episodio legato alla solitudine si è verificato oggi, martedì 21 gennaio, nel quartiere Prati di Roma. Due sorelle anziane, Angela e Amelia Gammieri, di 93 e 87 anni, sono state trovate morte nella loro abitazione in via dei Dardanelli. La scoperta è avvenuta poco prima delle 10 del mattino, dopo che i vicini, preoccupati dall’assenza prolungata e da un forte odore proveniente dall’appartamento, hanno allertato le autorità.

L’intervento delle forze dell’ordine

Allertati dai residenti, sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco. La casa era chiusa dall’interno, e una volta forzata la porta d’ingresso, gli operatori hanno rinvenuto i corpi delle due donne in avanzato stato di decomposizione. Secondo le prime indagini, i cadaveri erano vicini e non presentavano segni evidenti di violenza, lasciando ipotizzare cause naturali. Tuttavia, solo l’esame autoptico, disposto dalla magistratura, potrà fornire risposte definitive.

Dramma della solitudine nel cuore di Roma

Le sorelle Gammieri vivevano da sole e non avevano parenti prossimi. La loro assenza è passata inosservata per giorni, finché i vicini, insospettiti, hanno deciso di segnalare il caso. L’episodio riaccende i riflettori sul dramma della solitudine, che colpisce in modo particolare gli anziani, spesso dimenticati anche in quartieri centrali e popolati come quello di Prati.

I corpi delle due donne sono stati trasportati al Policlinico Agostino Gemelli, dove verranno sottoposti ad autopsia per stabilire con certezza le cause del decesso. La tragedia ha scosso l’intera comunità del quartiere, evidenziando una volta di più l’importanza di costruire reti di sostegno per le persone più vulnerabili.