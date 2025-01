Francisco San Martin, l’attore della soap «Il tempo della nostra vita» si è tolto la vita: aveva 39 anni

L’intero mondo dello spettacolo è sotto choc per la tragica scomparsa di Francisco San Martin, attore noto per il ruolo di Dario Hernandez nella popolare soap opera americana Il tempo della nostra vita. Il suo corpo è stato trovato privo di vita il 16 gennaio nella sua abitazione a Los Angeles. Secondo quanto confermato dall’ufficio del coroner della contea di Los Angeles, la causa della morte è stata identificata come suicidio per impiccagione. La notizia ha lasciato un profondo senso di vuoto tra i fan e i colleghi, che lo ricordano con affetto come un talento straordinario e una persona dal cuore gentile.

Un attore versatile: da “Il tempo della nostra vita” a “Beautiful”

Nato a Maiorca il 27 agosto 1985, Francisco San Martin ha trascorso parte della sua infanzia negli Stati Uniti, nel Montana, prima di tornare in Spagna con la famiglia. Dopo aver iniziato la sua carriera artistica come modello e attore teatrale a Madrid, San Martin si è trasferito a Hollywood nei primi anni 2000 per inseguire il sogno del cinema.

La svolta nella sua carriera è arrivata con il ruolo di Dario Hernandez in Il tempo della nostra vita (2010-2011). In 59 episodi della soap, ha interpretato un giovane inizialmente visto come un ladruncolo, ma il cui vero obiettivo era risolvere un caso irrisolto nella città immaginaria di Salem. Dopo la sua uscita di scena, il personaggio è stato ripreso da Jordi Vilasuso tra il 2016 e il 2017.

Oltre a questo ruolo iconico, San Martin ha dimostrato la sua versatilità con partecipazioni in altre produzioni di successo, come Beautiful e la serie Jane the Virgin. Nel 2017, è stato apprezzato per il personaggio di Fabian Regalo del Cielo, un attore narcisista che ha condiviso la scena con Gina Rodriguez, evidenziando il suo talento per i ruoli sia drammatici che leggeri.

Gli inizi di una passione senza confini

La passione di San Martin per la recitazione è emersa fin dalla giovane età, quando ha iniziato a recitare in produzioni teatrali per bambini. A Madrid, ha frequentato corsi di recitazione e si è esibito in spettacoli teatrali, facendosi notare per la sua dedizione e il suo talento. Questa determinazione lo ha portato a superare i confini nazionali, stabilendosi negli Stati Uniti e costruendo una carriera che ha toccato diverse piattaforme, dal teatro alla televisione.

Il ricordo commovente di Camila Banus: “Ti amo mucho, avrei voluto dirtelo di più”

Tra i tanti messaggi di cordoglio, spicca quello di Camila Banus, co-protagonista di Il tempo della nostra vita. L’attrice, che interpretava Gabi, sorella del personaggio di San Martin, ha condiviso un toccante post su Instagram: “Pepe, cosa posso dire se non che ti voglio bene. Riposa in pace, amico mio. Sei stato il mio unico testimone quando Pau mi ha cantato buon compleanno durante un concerto a Hollywood. Ti amo tanto, tanto, tanto; avrei voluto dirtelo più spesso.”

Le parole di Banus riflettono l’affetto e la stima che molti colleghi provavano per San Martin, sottolineando i legami autentici che aveva costruito durante la sua carriera.

Un’eredità che continuerà a ispirare

Nonostante la sua scomparsa prematura, il contributo artistico di Francisco San Martin continua a vivere attraverso le sue interpretazioni e i ricordi di coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui. La sua storia è un esempio di come la passione e la determinazione possano portare a risultati straordinari, lasciando un segno indelebile nel cuore del pubblico e dei colleghi.

Francisco San Martin resterà nella memoria di tutti come un artista di talento e un’anima generosa, capace di toccare profondamente chiunque lo incontrasse.