Ilaria Salis critica Elon Musk e Donald Trump: “Inquietante gesto e programma di deportazione”

La deputata Ilaria Salis attacca Elon Musk e Donald Trump in un’intervista, sollevando polemiche con dichiarazioni controverse sul saluto del magnate e una presunta agenda politica.

Il controverso intervento di Ilaria Salis contro Musk e Trump

Durante un’intervista rilasciata al noto programma televisivo condotto da “Topo Gigio”, Ilaria Salis, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, ha espresso pesanti critiche contro Elon Musk e Donald Trump, generando un acceso dibattito.

La Salis, nota per le sue posizioni politiche decise, ha definito il gesto di Musk, ripreso in video mentre alza il braccio in un saluto controverso, come “inquietante”. Ha inoltre collegato il gesto a una “precisa agenda politica”, dichiarando che si tratterebbe non solo di una provocazione simbolica, ma del segnale di un programma ideologico ben definito.

Le dichiarazioni di Ilaria Salis

Secondo la deputata:

“Il saluto col braccio teso da parte di Elon Musk non è solo una posa provocatoria, ma l’espressione di un’agenda politica pericolosa. Parliamo di un programma di deportazione di milioni e milioni di persone.”

La denuncia pubblica di Salis si riferirebbe alle recenti dichiarazioni attribuite a Donald Trump e al presunto supporto di Elon Musk verso politiche estremamente divisive. Tuttavia, le sue parole hanno suscitato immediate reazioni, sia tra i suoi sostenitori che tra i detrattori.

Critiche e polemiche sui social

Le dichiarazioni di Ilaria Salis non sono passate inosservate, alimentando un intenso dibattito sui social. Da una parte, molti utenti hanno appoggiato il suo intervento, definendolo un atto di coraggio necessario per mettere in luce dinamiche politiche preoccupanti. Dall’altra, i suoi detrattori l’hanno accusata di esagerare, utilizzando toni accusatori privi di basi concrete.

Alcuni hanno ironizzato sui costi della politica, puntando il dito contro lo stipendio mensile percepito dalla deputata, definita in alcuni commenti come “parassita”. Tuttavia, ciò non ha scoraggiato la Salis, che ha ribadito la necessità di vigilare su personaggi come Musk e Trump.