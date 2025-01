Pullman colpisce un albero a Milano: 8 feriti tra i passeggeri e problemi sulla linea 90-91, l’autista si sente male

Nel pomeriggio di martedì 21 gennaio, un grave incidente ha coinvolto un autobus Atm della linea 47 a Milano. Il mezzo si è schiantato contro un albero in piazza Serafino Belfanti, nei pressi di viale Tibaldi, zona viale Cassala.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti di polizia locale e dai vigili del fuoco, intorno alle ore 18 l’autista del bus avrebbe accusato un malore mentre era alla guida. Perdendo il controllo del veicolo, il mezzo è finito contro un albero mentre svoltava in via Segantini.

I feriti e l’intervento dei soccorsi

Come riferito dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), sul posto sono intervenute due ambulanze in codice giallo per prestare soccorso ai passeggeri feriti. In totale, sette persone sono rimaste coinvolte nell’impatto, riportando fortunatamente solo lievi contusioni. Nessuno dei feriti risulta in condizioni gravi.

Conseguenze sul traffico e interventi in corso

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina. Il danneggiamento della rete elettrica che alimenta i filobus delle linee 90 e 91, essenziali per il trasporto nella circonvallazione di Milano, ha causato gravi disagi nel servizio.

Anche il traffico veicolare ha subito importanti rallentamenti: lungo viale Tibaldi si sono formate code che hanno raggiunto diverse centinaia di metri, paralizzando l’intera zona.

Nel frattempo, i vigili del fuoco del comando di via Messina sono intervenuti con il supporto di un’autogru per rimuovere l’autobus e mettere in sicurezza l’area.

Grazie al rapido intervento delle squadre di emergenza e delle forze dell’ordine, la situazione è ora in fase di normalizzazione. Tuttavia, persistono i disagi per il traffico cittadino e il trasporto pubblico, con ripercussioni che potrebbero prolungarsi fino a tarda serata.

Questo episodio mette in evidenza l’importanza di un monitoraggio costante sulla sicurezza dei mezzi pubblici e delle infrastrutture, fondamentali per garantire la mobilità urbana e la sicurezza dei cittadini.