Una cosa che Meghan Markle e Melania Trump hanno in comune – Foto e confronto

Meghan Markle e Melania Trump sono due delle donne più riconoscibili al mondo. Sebbene le loro vite siano profondamente diverse, condividono un’inaspettata connessione: il loro gusto per la moda. Negli anni, la Duchessa di Sussex e l’ex First Lady hanno indossato abiti straordinariamente simili.

Meghan Markle e Melania Trump hanno conquistato il pubblico mondiale con i loro distinti stili di moda. Meghan, nota per il suo passaggio da attrice hollywoodiana a membro della famiglia reale britannica, predilige linee pulite ed eleganza sobria. Melania, nel suo ruolo di First Lady per due mandati, ha abbracciato l’alta moda con audaci dichiarazioni di stile.

Anche se i loro ruoli e le loro personalità pubbliche sono diversi, i loro guardaroba mostrano sorprendenti somiglianze. Dagli abiti drammatici ai cappotti sartoriali, le loro scelte di moda spesso si sovrappongono in modi difficili da ignorare. Di seguito analizzeremo i loro momenti di stile più memorabili.

Abiti Roland Mouret: una coincidenza elegante?

Nel luglio 2018, Meghan e Melania hanno attirato l’attenzione indossando abiti straordinariamente simili del designer Roland Mouret, a pochi giorni di distanza l’una dall’altra. Durante il suo primo viaggio internazionale come Duchessa di Sussex, Meghan ha indossato un abito beige di Roland Mouret con scollo a barca e una silhouette aderente durante una visita in Irlanda.

Pochi giorni dopo, Melania è arrivata nel Regno Unito durante la sua prima visita ufficiale come First Lady indossando un abito quasi identico dello stesso designer. La versione di Melania presentava una silhouette simile, arricchita da una sottile cintura rossa che aggiungeva un tocco di colore.

Anche se il tempismo delle loro apparizioni in abiti così simili potrebbe essere stato casuale, ha evidenziato la loro comune ammirazione per le linee pulite, il taglio preciso e l’eleganza senza tempo di Mouret.

Abiti con mantella: un look d’effetto

Gli abiti con mantella sono diventati un pezzo distintivo per entrambe, Meghan e Melania, utilizzati in alcune delle loro apparizioni pubbliche più memorabili.

Nel giugno 2019, Melania ha indossato un audace abito rosso con una drammatica mantella durante un banchetto di Stato a Buckingham Palace. La mantella fluente aggiungeva eleganza all’abito lungo fino al pavimento, che ha abbinato ad accessori sobri.

Un anno dopo, nel marzo 2020, Meghan ha indossato un abito rosso simile, firmato Safiyaa, al Mountbatten Music Festival a Londra. Il vestito aderente, con una mantella avvolgente, si coordinava perfettamente con l’uniforme militare del principe Harry.

Meghan possiede anche una versione blu dello stesso abito, a testimonianza del suo amore per questo stile sofisticato. La passione per l’abbigliamento serale drammatico non si ferma alle mantelle.

Abiti da sera decorati

Meghan e Melania hanno dimostrato una predilezione per abiti da sera riccamente decorati, elevando i loro look formali con dettagli intricati e silhouette fluide.

Durante un ricevimento in Marocco, nel febbraio 2019, Meghan ha indossato un abito scintillante color argento con un design a mantella. Il vestito, arricchito da perline delicate lungo le maniche, combinava eleganza e glamour discreto per un evento diplomatico.

Pochi mesi dopo, nel dicembre 2019, Melania ha partecipato al Ballo del Congresso alla Casa Bianca indossando un abito lungo simile, con una mantella drammatica e decorazioni scintillanti, rendendolo una scelta straordinaria per il raduno formale.

Dagli abiti con mantella ai trench sartoriali, fino ai cappotti doppiopetto e agli accessori iconici, Meghan Markle e Melania Trump condividono un gusto comune per la moda elegante e senza tempo. Il loro amore per i designer iconici e per stili sofisticati continua a ispirare il mondo.