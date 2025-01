Fedez propone Marco Masini per esibirsi con Bella Stronza alla serata cover di Sanremo 2025, ecco la risposta

Fedez potrebbe salire sul palco di Sanremo 2025 con Marco Masini, ma la collaborazione dipende dalla scelta della canzone e dal messaggio che il rapper vorrà trasmettere.

Un incontro che fa parlare – Un’indiscrezione che sta facendo discutere tutti gli appassionati del Festival di Sanremo 2025: Fedez potrebbe essere affiancato da Marco Masini nella serata delle cover. La notizia è stata lanciata da Gabriele Parpiglia e subito dopo è arrivata una conferma indiretta durante un incontro con i fan. Il rapper milanese, che parteciperà alla kermesse musicale con il brano “Battito”, avrebbe scelto proprio Marco Masini per esibirsi insieme a lui nella serata di venerdì 14 febbraio 2025.

Durante un evento per il firmacopie del suo disco “10 Amori”, Masini ha confermato che Fedez gli ha proposto di cantare “Bella Stronza” insieme. Tuttavia, l’artista ha precisato di non aver ancora preso una decisione finale, rivelando che accetterebbe la collaborazione solo se la rivisitazione della canzone da parte del rapper gli piacerà.

Un duetto condito da riflessioni personali – La collaborazione tra i due artisti potrebbe prendere piede soprattutto se Fedez riuscirà a convincere Masini con la sua interpretazione personale. Secondo quanto riportato da FQ Magazine, il rapper vorrebbe infatti inserire delle barre ad hoc che parlano della sua esperienza con la depressione, tema che Fedez ha più volte trattato nelle sue canzoni. Non si tratterebbe di un riferimento alla sua ex moglie, Chiara Ferragni, ma piuttosto di un modo per affrontare il tema del disturbo mentale.

Sanremo 2025: Fedez torna sul palco – Il rapper tornerà sul palco del Teatro Ariston dopo la sua partecipazione nel 2021, quando aveva duettato con Francesca Michielin. In questa edizione, Fedez presenterà la sua canzone “Battito”, un brano che affronta proprio la sua lotta contro la depressione. Il testo della canzone parla di un confronto diretto con la malattia, descrivendo come essa rubi sogni e risorse, ma lasciando intendere un messaggio di speranza. “Prenditi i sogni, pure i miei soldi basta che resti lontana da me” è una delle frasi significative, che al primo ascolto potrebbe sembrare un riferimento alla sua vita privata, ma che in realtà si collega al suo personale percorso con la depressione.

Il pubblico aspetta con ansia di scoprire se questa collaborazione avverrà davvero, e quale versione della canzone “Bella Stronza” Fedez presenterà a Sanremo 2025.