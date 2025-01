Si sente male, tenta di raggiungere l’ospedale ma ha un incidente al casello: morto Antonio Fadda

Un uomo di 47 anni ha perso la vita in un incidente vicino al casello di Seriate. Si sospetta che il malore abbia causato lo schianto.

Tragedia a Seriate – Nella serata di mercoledì 22 gennaio, un uomo di 47 anni, residente a Castelli Calepio, ha perso la vita in un incidente stradale nei pressi del casello autostradale di Seriate, in provincia di Bergamo. L’uomo, identificato come Antonio Fadda, stava guidando verso l’ospedale, dopo essersi sentito poco bene, quando ha perso il controllo della sua Audi A4.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 21:30. Dopo aver avvisato la moglie telefonicamente, Antonio ha deciso di prendere la macchina per recarsi in ospedale. Purtroppo, durante il tragitto, all’altezza del casello di Seriate, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro una barriera spartitraffico.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, allertati dalla centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Nonostante gli sforzi, per il 47enne non c’è stato nulla da fare e i medici hanno dovuto constatare il suo decesso.

Indagini in corso – Gli agenti della polizia stradale sono arrivati sul luogo dell’incidente per raccogliere informazioni utili a chiarire la dinamica dell’accaduto. L’ipotesi più probabile è che Antonio abbia accusato un malore improvviso durante la guida, dato il malessere che aveva avvertito poco prima di mettersi in viaggio verso l’ospedale.

Il tragico episodio ha scosso la comunità locale, lasciando la famiglia e i vicini in lutto per la prematura scomparsa di un uomo che stava cercando di ricevere cure mediche per un malessere improvviso