Morto a soli 38 anni il sindaco di Subiaco, Domenico Petrini, colpito da un malore in municipio

Il sindaco di Subiaco, Domenico Petrini, è deceduto il 22 gennaio 2025, a soli 38 anni, dopo essersi sentito male mentre si trovava in Comune. Petrini, che era tornato da poco da Roma e stava lavorando su un evento previsto per il giorno successivo, ha tragicamente perso la vita a causa di un malore improvviso. La notizia ha suscitato un’ondata di commozione e cordoglio, con messaggi di solidarietà provenienti da tutta la politica.

Cordoglio della Regione Lazio

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha espresso il suo profondo dispiacere per la scomparsa di Domenico Petrini, definendolo un uomo con un amore viscerale per il suo territorio. “Petrini ha dedicato la sua vita alla politica intesa come servizio e al bene della sua comunità,” ha dichiarato Rocca. Un sentimento condiviso dall’assessora agli Enti Locali, Luisa Regimenti, che ha sottolineato come la comunità di Subiaco abbia perso un amministratore apprezzato con cui ha sempre avuto un confronto costruttivo.

Anche il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, originario di Subiaco, ha voluto rendere omaggio al sindaco scomparso. “La morte di Domenico Petrini mi colpisce profondamente,” ha scritto Lollobrigida in una nota. “Un giovane pieno di entusiasmo e rara intelligenza, sempre impegnato con dedizione per la sua comunità. Ha ottenuto risultati straordinari nella sua breve carriera, lasciando Subiaco orfana della sua guida.”

Anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha voluto ricordare il sindaco. Giuli ha sottolineato come, nonostante la giovane età, Petrini avesse già dato ampie prove di lungimiranza e dedizione alla sua città. “Ricordo con emozione il suo volto gioioso quando Subiaco è stata dichiarata Capitale italiana del Libro 2025,” ha affermato Giuli, esprimendo vicinanza alla famiglia e alla comunità di Subiaco. “Proseguiremo i progetti che aveva avviato, omaggiando così un sindaco che ha davvero amato la sua città.”

La morte di Domenico Petrini lascia un grande vuoto nella comunità di Subiaco, ma il suo impegno e il suo amore per il territorio continueranno a vivere nei progetti che ha avviato e nelle persone che ha ispirato.