Chi era Flaviana Beretta, la donna deceduta a Bagnolo Cremasco dopo essere stata travolta da un’auto

Una donna di 62 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava la statale a Bagnolo Cremasco. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi.

Una tragica fatalità ha colpito la comunità di Bagnolo Cremasco oggi, mercoledì 22 gennaio 2025, quando Flaviana Beretta, 62 anni, è stata investita da una Mercedes mentre attraversava la statale Serenissima. La donna, residente nella vicina Chieve, stava tornando a casa dopo la sua consueta passeggiata con il cane.

Come ogni giorno, Flaviana Beretta stava camminando sulla ciclabile che conduce a Bagnolo Cremasco. Al ritorno, ha tentato di attraversare la statale per connettersi con la ciclabile che la riportava a casa, a Chieve. In quel momento, è stata investita da un’auto condotta da un 22enne di Crema. L’impatto è stato devastante: la donna è stata sbalzata sul cofano, poi sul parabrezza, per finire trascinata sull’asfalto.

La vittima è stata trovata a circa 30 metri dal punto dell’impatto in condizioni disperate. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, la donna è morta poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lodi. Le ferite riportate nello schianto sono risultate troppo gravi. Il cane che accompagnava la donna, fortunatamente, è riuscito a scappare illeso.

Il conducente della Mercedes, inizialmente fuggito, ha successivamente fatto ritorno sul luogo dell’incidente. Il giovane automobilista è stato arrestato e attualmente indagato per omicidio stradale dai carabinieri di Bagnolo Cremasco. L’auto è stata posta sotto sequestro, mentre per regolare la viabilità è intervenuta anche la polizia stradale.