Padre e figlio investiti da un veicolo: grave l’uomo che ha fatto da scudo al piccolo

Un grave incidente è avvenuto a Gavardo, dove un padre e il suo figlio di 10 anni sono stati investiti mentre attraversavano la strada. Ecco cosa è successo.

Ieri, mercoledì 22 gennaio 2025, si è verificato un grave incidente a Gavardo, in provincia di Brescia, intorno alle 17.30. Padre e figlio di 10 anni sono stati investiti da un’auto mentre stavano attraversando la strada lungo via della Ferrovia, diretti verso Prevalle. La situazione è critica, con il padre che è stato trasportato in Terapia Intensiva e il bambino in codice giallo al soccorso pediatrico dell’ospedale Civile.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe cercato di proteggere il figlio durante l’incidente. Infatti, è stato riferito che il padre ha fatto da scudo al piccolo, prima di essere investito anche da un’altra auto che procedeva nella direzione opposta. Il padre, di 54 anni, ha riportato gravi ferite alla testa e al petto, mentre il figlio ha subito un trauma al torace, ma le sue condizioni non sembrano essere critiche.

Gli agenti della polizia locale, intervenuti immediatamente sul luogo dell’incidente con ambulanze e auto mediche, stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Uno degli aspetti da verificare è se padre e figlio stessero attraversando la strada sulle strisce pedonali o meno. Le indagini sono ancora in corso, ma l’incidente ha destato molta preoccupazione nella comunità locale.

Il caso rimane sotto stretta osservazione, con gli investigatori impegnati a chiarire i dettagli dell’accaduto. Nel frattempo, i soccorritori continuano a monitorare le condizioni di salute del padre e del figlio, mentre la comunità di Gavardo resta scossa dall’incidente.