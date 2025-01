Chi è Alessia Spidalieri, la concorrente di Affari Tuoi dalla Sicilia che ha vinto 50mila euro

Alessia Spidalieri, 35 anni, di Messina, è diventata protagonista di una puntata indimenticabile di Affari Tuoi il 23 gennaio, quando ha vinto 50mila euro. La sua partecipazione al programma, dove ha giocato insieme al marito Pietro, è stata ricca di emozioni. Dopo aver cambiato il pacco da 11 a 17, Alessia non ha avuto fortuna nei primi tentativi, con pacchi che contenevano solo 100 euro e un arancino. Tuttavia, alla Regione Fortunata, ha puntato sulla Toscana e ha vinto una cifra che ha cambiato la sua serata: 50mila euro.

Alessia Spidalieri: dalla carriera sui social al grande schermo

Oltre alla vittoria a Affari Tuoi, Alessia Spidalieri è conosciuta nel panorama social italiano. Come content creator, vanta un seguito di 55mila follower su Instagram e 358mila su TikTok, dove si è fatta conoscere per i suoi video di lip sync, una tecnica che prevede l’interpretazione di audio originali con mimica facciale e espressività. Grazie a questa abilità, Alessia ha potuto esplorare anche il mondo del cinema, partecipando a film come “Succede anche nelle migliori famiglie” di Alessandro Siani e “Il ladro di stelle cadenti” di Francisco Saia.

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud, la giovane ha condiviso le sue riflessioni sulle critiche sui social. Nonostante le difficoltà e i commenti negativi, ha sempre trovato la forza di credere nel suo progetto: “I social sono un’arma a doppio taglio. Offrono opportunità e permettono di connettersi con il mondo, ma espongono anche a critiche e odio. I commenti negativi mi hanno spinto a non arrendermi mai”, ha dichiarato.

La partita a “Affari Tuoi”

La partecipazione di Alessia a Affari Tuoi è stata ricca di sorprese. Durante il gioco, nonostante i tentativi iniziali sfortunati, ha rifiutato l’offerta di 6mila euro fatta dal Dottore. Dopo aver cambiato pacco e continuato a giocare, Alessia ha conquistato una vittoria sorprendente con i 50mila euro grazie alla sua scelta della Toscana nella Regione Fortunata.

La sua vittoria è stata una prova di determinazione e coraggio, che ha suscitato l’entusiasmo dei suoi follower sui social. Con un futuro brillante davanti a sé, Alessia continua a ispirare sia attraverso il suo lavoro sui social che nel mondo del cinema.