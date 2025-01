Clamorosa evasione ad Ancona: detenuto scappa uscendo per buttare i rifiuti

È in corso una vera e propria caccia all’uomo ad Ancona, dove nelle scorse ore un detenuto è riuscito a fuggire dal carcere di Barcaglione in maniera sorprendentemente silenziosa e astuta. Il protagonista della fuga è Xhevdet Plaku, 44 anni, conosciuto anche come “Achille”, che è riuscito a sparire nel nulla mentre si trovava fuori dal carcere per un’attività di routine.

Plaku, che godeva di alcuni benefici di legge grazie alla sua buona condotta in cella, era stato incaricato di svuotare i cestini della spazzatura fuori dal carcere. È uscito intorno alle 8:30 di giovedì mattina, ma invece di tornare come previsto, ha approfittato della situazione per dileguarsi. La sua assenza è stata notata solo alle 11:00, durante i controlli di routine, quando è scattato l’allarme.

Le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato la ricerca nella zona circostante, hanno esteso la caccia all’uomo in tutta la città di Ancona, con la diffusione del suo nome e della sua foto alle forze di polizia. Nonostante il breve tempo trascorso dalla sua evasione, gli inquirenti ritengono che si tratti di una fuga pianificata con l’aiuto di complici all’esterno del carcere.

Xhevdet Plaku, cittadino albanese, era in prigione da circa un anno e mezzo per essere ritenuto il capo di una banda internazionale di traffico di droga, attiva soprattutto nei Paesi Bassi e in Belgio. In passato, aveva anche un passato criminale turbolento: accusato di omicidi in Albania, è stato condannato a 22 anni di carcere per aver ucciso un connazionale a Durazzo nel 2003. Plaku aveva anche subito un tentativo di omicidio in Albania.

Nel carcere di Ancona, beneficiava del regime detentivo dell’articolo 21, che gli permetteva di muoversi liberamente all’esterno del carcere senza scorta. Sebbene la sua condanna fosse prossima alla fine, la fuga appare come una mossa ben studiata e forse favorita da un aiuto esterno.

Le forze dell’ordine italiane e albanesi stanno monitorando la situazione, consapevoli che Plaku è un soggetto già noto per la sua pericolosità e il suo ampio legame con attività criminali sia in Italia che all’estero.